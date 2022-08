Les musulmans chiites d’Irak et du Liban célèbrent la fête de l’Achoura

Commentez cette histoire Commentaire

BAGDAD – Les chiites d’Irak et du Liban ont scandé, défilé et frappé la poitrine mardi alors qu’ils marquaient l’Ashoura, l’une des dates les plus importantes du calendrier religieux, commémorant le martyre du 7e siècle du petit-fils du prophète Mahomet, Hussein. Les symboles de la piété et de la pénitence chiites couvraient les grandes villes d’Irak, où Hussein aurait été tué à la bataille de Karbala, au sud de Bagdad, en 680 après JC.

Chaque année, des centaines de milliers de personnes convergent vers Kerbala, à quelque 80 kilomètres (50 miles) au sud de Bagdad, pour observer le jour saint solennel.

Les chiites considèrent Hussein et ses descendants comme les héritiers légitimes du prophète. Son meurtre aux mains d’une faction musulmane rivale incarne le fossé entre les sectes sunnite et chiite de l’islam et continue de façonner l’identité de la branche minoritaire de l’islam aujourd’hui.

Les rituels publics de l’Achoura alimentent souvent les tensions sectaires dans des endroits comme l’Irak, le Liban et le Pakistan où résident les deux principales sectes de l’islam.

Les forces de sécurité étaient en état d’alerte pour toute violence, car les groupes extrémistes sunnites qui considèrent les chiites comme des hérétiques ont saisi l’occasion pour organiser des attaques au cours des années passées.

En Irak, le puissant religieux Moqtada al-Sadr a profité de l’occasion religieuse émotionnelle pour susciter un soutien à son mouvement, approfondissant les divisions inter-chiites du pays. Incapable de former un gouvernement, l’Irak a sombré dans le chaos politique la semaine dernière lorsque des milliers de partisans d’al-Sadr ont pris d’assaut et occupé le bâtiment du parlement. Leur sit-in se poursuit à l’extérieur de l’assemblée, empêchant les législateurs de se réunir et faisant planer le spectre de la guerre civile.

Dans la banlieue de Bagdad, dominée par les chiites, à Sadr City, le portrait d’al-Sadr est accroché à presque toutes les portes. Des processions d’hommes et de garçons exprimaient une ferveur extrême dans les rituels d’autoflagellation de l’Ashoura. Ils se frappaient la tête et la poitrine à l’unisson et se fouettaient avec des chaînes au point de saigner.

“Nous avons hérité cela de nos pères et grands-pères”, a déclaré le participant Hamza Abdul-Jalil. “Si Dieu le veut, nous continuerons sur cette voie.”

Au Liban, où les chiites représentent environ un tiers des 5 millions d’habitants de la nation méditerranéenne, des cortèges ont fermé des zones à travers le pays et la plus grande banlieue de Beyrouth au sud, le fief du groupe militant Hezbollah.

Des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants vêtus de noir ont défilé dans les rues en agitant des drapeaux jaunes du Hezbollah. Les chants des personnes en deuil et le tonnerre des hommes se battant la poitrine résonnaient dans l’air.