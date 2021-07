Les musulmans célèbrent la fête de l’Aïd al-Adha à l’ombre de la pandémie

L’Aïd al-Adha, ou la « Fête du Sacrifice », est généralement marquée par des prières communautaires, de grands rassemblements sociaux et, pour beaucoup, l’abattage du bétail et la distribution de viande aux nécessiteux. Cette année, la fête survient alors que de nombreux pays luttent contre la variante delta identifiée pour la première fois en Inde, incitant certains à imposer de nouvelles restrictions ou à lancer des appels pour que les gens évitent de se rassembler et suivent les protocoles de sécurité.