Les musiciens reconsidèrent la valeur des tournées alors que la concurrence monte en flèche et que les prix augmentent

Les spectateurs se précipitent vers les spectacles et plus de musiciens sont sur la route que les salles ne peuvent en programmer. À première vue, il peut sembler que la scène musicale live est en plein essor pour tout le monde.

“Ce n’est pas le cas”, déclare le directeur musical Sheri Jones. “C’est beaucoup plus difficile de vendre des billets.”

Avec près de trois ans de spectacles reportés sauvegardés et de nombreux musiciens faisant la promotion d’albums de l’ère pandémique, Jones dit que le marché est inondé d'”une tonne d’options” pour l’acheteur de billets.

Mais les acteurs de l’industrie disent que les plus grands noms de tournées du monde cannibalisent les ventes de billets pour tout le monde, en particulier les artistes sans le poids promotionnel d’un label majeur et des accords de parrainage.

Jones se souvient d’un récent spectacle de sa ville natale pour le chanteur folk d’Halifax Willie Stratton qui a basculé sur cette incertitude car il a été réservé à peu près au même moment où des actes hérités puissants sont arrivés en ville.

“Je flippais à propos de la vente de billets parce que James Taylor était ici une nuit, et trois nuits plus tard, c’était ZZ Top”, dit-elle.

« Deux jours plus tard, Willie Stratton jouait. Pour qui allez-vous dépenser votre argent ? Tu vas aller voir les artistes que tu ne reverras peut-être jamais.

Stratton a fini par attirer une foule satisfaisante, dit-elle, mais des inquiétudes similaires sévissent chez les gestionnaires à travers le pays.

La flambée de l’inflation a mis la pression sur les finances, alors qu’il y a une menace imminente que la maladie COVID-19 parmi l’équipage puisse entraîner des annulations de spectacles. Sans ventes d’albums sur lesquelles se rabattre, certains disent que les enjeux financiers de monter une tournée sont élevés.

Cela a laissé les managers jeter le livre de jeu pré-pandémique tandis que certains musiciens se demandent si les tournées valent même le coût mental et physique.

“C’est une sorte de Far West”, a déclaré Sarah Fenton de Watchdog Management, qui représente Mother Mother et Peach Pit.

“Je ne risquerais même pas de deviner quand les choses reviendront” à la normale “. Je ne sais pas s’ils le feront.

Liam Killeen, qui gère le Tea Party et Classified chez Coalition Music, a déclaré qu’il descendait d’un coup d’adrénaline livré au cours de l’été. Le public est revenu aux spectacles, dont beaucoup à l’extérieur, donnant l’impression que l’industrie du concert se remettait rapidement sur pied.

“Nous avons eu l’incroyable sensation des années 20 folles qu’on nous avait tous promis”, dit-il. “Et maintenant, la réalité de l’endroit où nous en sommes (vraiment) s’est glissée.”

À la précarité s’ajoute la hausse du coût des produits de première nécessité, ce qui laisse moins d’argent pour les divertissements, a-t-il déclaré.

« Chaque fan a une somme d’argent limitée et quand il sort pour faire ses courses, c’est 20 $ ou 30 $ de plus », dit-il.

“Est-ce que cela prend deux ou trois concerts auxquels ils iraient normalement hors de l’équation?”

Il dit que certains groupes de tournée qui étaient des tirages fiables il y a quelques années ont maintenant du mal à vendre des billets. La direction et les maisons de disques se demandent s’il s’agit d’un hoquet COVID temporaire ou d’un changement permanent dans les personnes qui viennent aux spectacles.

“Il va falloir les six à huit prochains mois pour voir à quel point nous sommes vraiment en bonne santé en tant qu’entreprise de tournées toute l’année”, a-t-il ajouté.

“Nous allons voir beaucoup d’artistes qui n’ont pas besoin de sortir, peut-être prendre un siège arrière pendant une minute et voir les choses se dérouler.”

Certains musiciens ont déjà conclu que c’était la décision commerciale la plus judicieuse.

Les artistes internationaux Santigold, Animal Collective et Little Simz font partie des artistes qui ont annulé des tournées, affirmant que le modèle commercial – qui laisse souvent l’artiste supporter le risque financier – est fondamentalement rompu.

Cadence Weapon, élevée à Edmonton, a prédit sur Twitter que «les tournées musicales de petite à moyenne taille« montez dans la camionnette »deviendront une chose du passé» parce que les marges sont trop minces, tandis que l’auteure-compositrice-interprète montréalaise Tess Roby a déclaré qu’elle ne pouvait pas voir elle-même en tournée dans un avenir prévisible.

Le groupe de rock alternatif And You Will Know Us By the Trail of Dead a emprunté une voie différente lorsqu’il a lancé une campagne de financement participatif de 12 000 $ US en septembre parce qu’il “luttait avec les coûts de tournée actuels”. Ils ont dépassé l’objectif de 3 000 $.

Loreena McKennitt a pris en compte les incertitudes liées à la pandémie et le risque financier lorsqu’elle a planifié une petite tournée en Ontario en décembre pour promouvoir son album des Fêtes. Le groupe et l’équipe retourneront chez eux autour de Stratford, en Ontario. presque tous les soirs, un déménagement qui vous fera économiser sur la flambée des frais d’hôtel.

Ryan Gullen, bassiste des Sheepdogs, dit que le groupe de rock fondé à Saskatoon a tenu compte de sa santé mentale lorsqu’il a fixé les dates de sa dernière tournée. Le groupe jouera des jambes plus courtes avec des pauses de près de deux semaines entre chaque manche.

Il dit qu’après que la pandémie les a forcés à arrêter de tourner, les Sheepdogs ont découvert qu’ils n’étaient pas prêts à passer «des mois d’affilée» à voyager en bus.

“Nous voulions nous détendre, garder le moral de tout le monde et que tout le monde se sente bien”, a-t-il déclaré.

“Vous devez être plus intelligent sur la façon dont vous faites les choses à ce stade.”

Certains musiciens ont découvert que l’imprévisibilité de la vie routière moderne s’accompagne d’un tourbillon d’émotions.

L’auteur-compositeur-interprète folk de la côte est, David Myles, l’a appris au début d’octobre alors qu’il se préparait pour une série de dates dans plusieurs provinces qu’il supposait être la dernière. Il craignait que le resserrement des marges bénéficiaires ne rende impossible la perspective de monter une autre tournée.

Mais un mois plus tard, il dit que son attitude envers les tournées a changé. Les ventes à sa table de marchandises ont aidé à effacer le « pessimisme » qu’il ressentait quelques semaines plus tôt.

“Je pensais que ça allait être super dur, mais c’était super”, a-t-il écrit par SMS alors qu’il était sur la route.

“Ça a été une expérience positive et rassurante à bien des égards, étrangement.”

—David Friend, La Presse canadienne

