Les musiciens peuvent-ils garder leurs spectacles sur la route ? Les coûts élevés rendent les tournées irréalistes pour de nombreux actes

Cadence Weapon dit que les tournées ont toujours été un choix financier risqué pour les musiciens : un pari entre atteindre le seuil de rentabilité ou perdre un peu d’argent.

Mais les temps ont changé. “Cela ne vaut même plus la peine pour un artiste moyen de prendre la route”, a déclaré le rappeur né à Edmonton à CBC News.

Weapon a remporté le prestigieux Prix de musique Polaris du Canada en 2021 et est parti en tournée peu de temps après avoir remporté le prix. Il l’a gardé «à nu», auto-gérant les spectacles; conduire la camionnette lui-même ; en sautant l’équipe d’éclairage. Après tout, il dit qu’il a dépensé 20 000 $ pour perdre 2 000 $.

Les tournées de concerts, autrefois un élément clé du gagne-pain des musiciens – qu’il s’agisse de méga popstars, de favoris indépendants ou de nouveaux venus – sont devenues de plus en plus impraticables pour de nombreux musiciens.

Nous risquons nos vies tous les soirs quand nous partons en tournée, et nous le savons. – Arme de cadence

Ressentant la pression de l’inflation, les effets de la pandémie et une peur persistante de la maladie, de nombreux artistes ont réduit ou annulé entièrement les spectacles en direct. Et ce ne sont que ceux qui ont choisi de faire une tournée en premier lieu.

Même si les conditions de santé publique et le coût de la vie ont radicalement changé, le comportement du public et les normes de sécurité des sites sont restés les mêmes, a déclaré Weapon.

“Nous risquons nos vies tous les soirs lorsque nous partons en tournée, et nous le savons.”

REGARDER | Les obstacles pandémiques et l’inflation signifient que les visites peuvent être suspendues : Les musiciens moins établis ressentent la pression des obstacles pandémiques Des musiciens moins établis disent ressentir la pression des obstacles pandémiques comme l’assurance COVID-19, entraînant des tournées annulées et des difficultés à atteindre le seuil de rentabilité.

De plus grands artistes amortis par des résidences, des fandoms

Après deux ans sans possibilité de performances live, certains des plus grands noms de l’industrie musicale replongent tête la première dans la scène.

Mais le style de vie exténuant des tournées fait des ravages : des stars de la pop canadiennes comme Justin Bieber et Shawn Mendes ont tous deux suspendu leurs tournées cette année, invoquant des problèmes de santé physique et mentale.

Au lieu d’encourir les tensions mentales et les dépenses financières qui accompagnent les tournées internationales à plusieurs étapes, d’autres artistes majeurs s’installent dans des résidences où leur public vient à eux.

Adele, qui a sorti son album 30 en 2021 après une interruption de six ans, va bientôt commencer une résidence à Las Vegas. (Cliff Lipson/CBS)

Adele, qui a sorti son album 30 en 2021 après une interruption de six ans, commencera bientôt une résidence à Las Vegas, et Katy Perry suivra avec sa propre résidence à Vegas en décembre. Les superstars de la K-pop BTS ont également effectué une brève résidence à Las Vegas en février.

Harry Styles, dont l’album La maison d’Harry abandonné pendant un an alors qu’il a également joué dans deux films, a lancé cet été une tournée de résidence qui le verra présenter plusieurs spectacles dans un nombre limité de villes nord-américaines, dont Toronto.

Ensuite, il y a les mastodontes : Taylor Swift a ajouté 17 autres arrêts à sa prochaine tournée vendredi, dont cinq spectacles à Los Angeles, ce qui en fait sa plus grande tournée américaine de tous les temps .

Elle a sorti quatre nouveaux albums et réenregistré deux albums précédents depuis sa dernière tournée en 2018 – et ces chansons n’ont jamais été interprétées en direct à cette échelle auparavant.

Taylor Swift a ajouté 17 autres étapes à sa prochaine tournée américaine vendredi, dont cinq spectacles à Los Angeles, ce qui en fait sa plus grande tournée dans ce pays. (Evan Agostini/Invision/Associated Press)

Le public a soif de spectacles, mais le garde-manger en tournée est vide

Les fans ont soif de voir leurs artistes préférés, pour le dire légèrement.

Live Nation, la société de promotion d’événements basée en Californie, annoncé que la saison de concerts de cet été a enregistré son taux de fréquentation trimestriel le plus élevé jamais enregistré et que sa société de billetterie Ticketmaster a également enregistré une augmentation de ses ventes.

Mais la précipitation à remonter sur scène signifie que de nombreux artistes recherchent simultanément le même équipement de production, ce qui entraîne des pénuries et des coûts plus élevés.

“Soudain, tout le monde veut faire la même chose en même temps”, a déclaré Jen Ochej, une directrice de tournée qui a travaillé avec des groupes musicaux canadiens comme Lights, Jessie Reyez et The Dears.

La directrice de tournée canadienne Jen Ochej, qui a travaillé avec des groupes musicaux canadiens comme Lights, Jessie Reyez et The Dears, a déclaré que les gens produisent des spectacles avec des budgets serrés à mesure que les tournées deviennent plus chères. (Lindsey Blane)

Les artistes, grands et petits, recherchent une équipe technique qui s’est tarie pendant la pandémie lorsque les spectacles en direct se sont arrêtés et que les travailleurs ont fui l’industrie.

Avec une telle demande actuelle, les salles sont bien réservées, le matériel est rapidement loué et les bus touristiques sont déjà réservés. Pendant ce temps, les prix de l’essence sont exorbitants, sans parler des billets d’avion.

“Les choses sont faites avec des budgets restreints ou coûtent beaucoup plus qu’elles ne l’ont jamais fait auparavant, ce qui met beaucoup de stress sur les personnes qui gèrent l’argent et sur les personnes à qui c’est de l’argent”, a déclaré Ochej.

Santigold, Animal Collective et Little Simz ont tous annulé leurs tournées cette année pour diverses raisons, mais tous ont cité la détresse financière comme un facteur important dans leur décision.

Les grands artistes sont aux prises avec des problèmes similaires, bien qu’à une échelle différente. Ils ont le filet de sécurité de fanbases dévouées, ce qui les protège du crash auquel de nombreux petits groupes musicaux sont actuellement confrontés.

Le public ne peut pas rationaliser le fait de dépenser de l’argent pour des actes plus petits lorsqu’il a déboursé pour voir une superstar, en particulier ceux qui se rendent dans une autre ville pour regarder une émission en résidence.

“Ces mêmes personnes ne sortiront probablement pas la même semaine pour voir jouer un artiste plus petit”, a déclaré Ochej. “Ils vont à Harry Styles puis rentrent chez eux.”

“Un canard assis jouant à la roulette russe”

Loreena McKennitt, une auteure-compositrice-interprète celtique basée à Stratford, en Ontario, a annulé une tournée européenne au début de 2023 parce que ce n’était pas financièrement faisable.

Mais il y a aussi le spectre imminent de la maladie. Plus tôt à l’automne, elle n’a eu d’autre choix que d’abandonner une poignée de spectacles lorsqu’un de ses musiciens en tournée est tombé malade du COVID-19.

“Si je mets un demi-million de dollars avant de monter sur scène au début de la tournée et que je suis frappé par COVID pendant une semaine ou deux, alors je manque énormément d’argent”, a déclaré L’auteure-compositrice-interprète celtique Loreena McKennit. (Facebook)

“Si je mets un demi-million de dollars avant de monter sur scène au début de la tournée et que je suis frappé par le COVID pendant une semaine ou deux, alors je manque énormément d’argent. Donc ça serait un coup dur financier auquel je ne pourrais tout simplement pas survivre”, a déclaré McKennitt à CBC News.

À ce stade de la pandémie, où les masques sont facultatifs dans les espaces intérieurs, elle a déclaré que jouer la faisait se sentir comme “un canard assis jouant à la roulette russe”.

Ses craintes ne sont pas sans fondement. Drake, Ringo Starr et Avril Lavigne ont tous annulé des émissions récemment après avoir contracté COVID-19.

Sans la possibilité de tourner et de jouer devant un public en direct, “vous ne remplissez pas vraiment votre mission et pourquoi vous avez choisi d’être un artiste en premier lieu”, a déclaré McKennitt.

La salle montréalaise Turbo Haus tente d’atténuer certaines des difficultés financières ressenties par les petits groupes musicaux. Le bar d’une capacité de 150 personnes émule un modèle de salle de concert européenne, offrant des repas gratuits et un hébergement sur place aux groupes en tournée, selon le copropriétaire Sergio da Silva.

“Les salles et les groupes sont à peu près liés à la hanche”, a-t-il déclaré. “Nous sommes inséparablement liés en termes de fonctionnement. Donc, si un groupe souffre, les salles souffrent.”

Les tournées canadiennes sont encore plus difficiles pour les artistes sur la route, a déclaré da Silva, car les grandes villes du pays sont si éloignées géographiquement. C’est beaucoup de gaz par rapport aux États-Unis, où da Silva note que Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Providence sont tous à quelques heures les uns des autres.

Le copropriétaire de Turbo Haus, Sergio da Silva, est photographié à l’intérieur de la salle montréalaise, qui offre désormais de la nourriture et de l’hébergement gratuits aux artistes qui franchissent ses portes. (Radio-Canada)

Un avenir de tournée incertain pour les petits artistes

Malgré ces efforts pour faciliter les choses pour les interprètes, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra des petits artistes qui souhaitent partager leur musique avec un public en direct, mais qui sont confrontés à des circonstances impossibles.

“C’est une chose si vous vous êtes déjà établi depuis quelques années”, a déclaré Ochej, car vous avez peut-être déjà une base de fans petite mais familière.

“Mais pour ces artistes prometteurs qui … n’ont pas encore construit ce public en direct, je me demande vraiment comment cela se passe pour eux, et je ne sais pas.”

ÉCOUTEZ | Cadence Weapon sur l’avenir des tournées : 7:28Cadence Weapon pense que les petits concerts appartiendront au passé Juste au moment où nous pensions que la musique live était de retour, il y a eu une série d’annulations. C’est plus que de simples annulations COVID – les tournées sont plus chères que jamais. Cadence Weapon pense que les tournées appartiendront bientôt au passé. Il s’est entretenu avec l’hôte invité Manjula Selvarajah.

Weapon dit que voir des concerts en direct dans sa jeunesse est la raison pour laquelle il est devenu artiste.

“J’ai pu assister à des spectacles de musique en direct et voir des musiciens qui m’ont vraiment inspiré et m’ont vraiment montré un monde en dehors de ce que j’avais vu en grandissant à Edmonton, et c’est comme si j’avais l’impression que cette opportunité s’en allait”, il a dit.

Mais il reste optimiste quant à l’avenir.

“Je crois qu’il y a suffisamment de désir de réforme dans l’industrie de la musique. Et j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de gens qui en parlent et j’ai l’impression que les choses peuvent changer.”