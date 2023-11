Les musiciens locaux seront honorés lors d’une cérémonie de remise de prix à Dallas pour la première fois en quatre ans

Pour la première fois en quatre ans, Dallas organisera une cérémonie de remise de prix pour honorer les artistes et créateurs de contenu locaux. La Deep Ellum Community Association organise les premiers Dallas Entertainment Awards, qui utiliseront un processus de nomination visant à éliminer les préjugés.

“Nous voulons simplement que cela soit inclusif pour tout le monde”, a déclaré Dezman Lehman, coprésident des Dallas Entertainment Awards. “Il y avait beaucoup de favoritisme et ce que nous essayons de faire, c’est de le garder aussi égalitaire que possible.”

Contrairement aux précédentes remises de prix locales, les bénévoles du DECA ne formeront pas de jury pour sélectionner les nominés. Lehman a déclaré qu’il souhaitait éviter les nominations basées sur les liens que les artistes entretiennent avec quelqu’un dans l’industrie. Au lieu de cela, en permettant aux gens de soumettre leurs candidatures, il espère que ces prix pourront être plus inclusifs.

La cérémonie de remise des prix comprendra plus de 70 catégories musicales et non musicales, allant du meilleur interprète au meilleur graphiste.

Lehman, auteur-compositeur-interprète, DJ et interprète connu sous le nom de Dezi 5, fait partie de la scène du divertissement Deep Ellum depuis de nombreuses années. Il a déclaré qu’il était nécessaire d’organiser une cérémonie de remise des prix de la musique à Dallas, mais que les cérémonies précédentes n’avaient pas toujours présenté l’ensemble des talents purement locaux. Lorsqu’il a présenté l’idée à DECA, il souhaitait que cette remise de prix soit entièrement basée sur la communauté.

“Tout ce que je fais a pour but de rassembler la communauté, et ce sera toujours mon intention”, a-t-il déclaré.

Le Dallas Observer et le Central Track organisaient tous deux une cérémonie annuelle de remise de prix de musique à Dallas, mais celles-ci se sont arrêtées en 2020. Lehman a accueilli la dernière cérémonie des Dallas Observer Music Awards en 2019.

“C’est presque comme aller au bal de fin d’année où nous nous habillons et célébrons les choses que nous avons faites tout au long de l’année.” » dit Lehman. “C’est l’un des meilleurs sentiments qui soient, c’est comme un high qu’on ne peut pas descendre, et je veux que nous puissions revivre ça.”

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre. Après la clôture des candidatures, les bénévoles de DECA examineront et vérifieront soigneusement chaque candidature pour confirmer qu’elles répondent à trois critères pour chaque catégorie.

Premièrement, les nominés doivent avoir activement joué ou contribué à la scène musicale, artistique et culturelle de Dallas en 2023. Deuxièmement, pour les catégories de sorties musicales, les nominés doivent avoir sorti un album, un EP, un clip vidéo ou tout autre contenu pertinent en 2023. Troisièmement, les nominés sont également tenu de vivre dans le nord du Texas.

“Disons que nous trouvons une personne nominée pour la meilleure chanson et qu’elle vit en Arkansas”, a déclaré Lehman. “Nous allons le découvrir.”

Une fois les nominations examinées, les Dallas Entertainment Awards annonceront la liste officielle des nominés et publieront un scrutin en ligne. Le scrutin s’ouvrira le 7 janvier 2024 et les votes pourront être exprimés jusqu’à la fin du mois. Avant la clôture du vote, les Dallas Entertainment Awards organiseront une vitrine multi-site mettant en vedette les nominés du Best of 2023. La vitrine offrira à la communauté l’occasion d’être témoin direct des talents et de jouer un rôle dans leur vote.

Lehman a déclaré que l’objectif des Dallas Entertainment Awards est de célébrer la communauté, d’enrichir la scène du divertissement et de pousser les artistes à continuer à se produire et à publier du contenu.

Les gagnants de chaque catégorie recevront un prix lors de la cérémonie des Dallas Entertainment Awards prévue le 13 février 2024. Le prix est calqué sur l’emblématique Dallas Pegasus. Le lieu reste à déterminer.

Pour sélectionner les nominés pour les Dallas Entertainment Awards, cliquez sur ici ou allez chez eux site web.

