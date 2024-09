Les musiciens du New York Philharmonic concluent un accord portant leur salaire de base à 205 000 dollars

« Il s’agit d’un règlement réparateur qui amène nos musiciens au niveau de leurs pairs », a déclaré Deborah Borda, directrice par intérim de l’Orchestre philharmonique, dans une interview.

L’accord prévoit des changements destinés à rendre le processus d’embauche plus équitable et plus transparent, notamment des dispositions obligeant les musiciens à jouer derrière un écran lors des dernières auditions. (L’écran est facultatif lors de la dernière audition.)

L’accord intervient alors que l’Orchestre philharmonique doit faire face à des défis au début de sa saison 2024-25. L’orchestre n’a pas de président et de directeur général permanent, après la démission soudaine en juillet de son chef, Gary Ginstling. Une enquête sur le harcèlement sexuel et les mauvaises conduites au sein de l’Orchestre philharmonique traîne en longueur. Et l’ensemble, qui attend l’arrivée en 2026 du chef d’orchestre vedette Gustavo Dudamel, n’a pas de directeur musical à temps plein cette saison ou la prochaine.

Il s’agit du premier contrat que l’Orchestre philharmonique négocie depuis la pandémie de coronavirus, qui a mis l’ensemble à rude épreuve financièrement. Si l’Orchestre philharmonique, doté d’une dotation d’environ 237 millions de dollars et d’un budget d’environ 90 millions de dollars, a largement rebondi depuis lors, il fait face à des coûts croissants et à un déficit de trésorerie d’environ 8 millions de dollars.

L’Orchestre philharmonique a déclaré qu’il financerait les augmentations de salaires, qui coûteront plusieurs millions de dollars au cours des prochaines saisons, grâce à des levées de fonds et à d’autres moyens. L’orchestre a déclaré qu’il en était aux premières phases d’une campagne de collecte de fonds appelée Dudamel Visionary Fund Campaign, dirigée par les présidents du conseil d’administration de l’Orchestre philharmonique, Peter W. May et Oscar L. Tang. Une partie de ces fonds servira à payer les salaires des musiciens ; l’Orchestre philharmonique a refusé de dire combien il avait collecté.