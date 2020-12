Les musiciens devront abandonner les tournées après que l’accord commercial sur le Brexit menace d’infliger de nouveaux coûts et une bureaucratie punitifs, avertissent les dirigeants de l’industrie.

Un groupe de six membres, visitant trois pays – qui a déjà du mal à éviter de perdre de l’argent en tournée – pourrait faire face à des frais de visa supplémentaires de 1800 £, a déclaré un chef de file de la musique.

Jamie Njoku-Goodwin, directeur général de UK Music, a exhorté le gouvernement à réfléchir à nouveau, avertissant que «les coûts supplémentaires et la bureaucratie pourraient être la paille qui brise le dos du chameau».

«Il existe un risque réel que les musiciens britanniques ne soient pas en mesure de supporter le coût de la bureaucratie supplémentaire et des retards qui mettraient en danger certaines tournées», a-t-il déclaré.

«Si les musiciens et les créateurs d’outre-mer sont confrontés à des barrières et à des coûts pour entrer au Royaume-Uni, le public d’ici pourrait manquer de voir certains de leurs artistes préférés.»

«Le groupe sort un album. Obtenir une belle réponse en Europe. Vous pensez que oui, nous devrions commencer à construire un marché en direct là-bas. On vous offre 300 euros chacun pour Paris, Berlin et Amsterdam », a-t-elle tweeté.

«Oui, ce n’était pas viable avant, c’était difficile, mais maintenant, c’est deux fois plus mauvais.

À partir de janvier, date à laquelle la libre circulation prend fin, toute personne de l’UE souhaitant se produire au Royaume-Uni doit demander un visa coûteux, fournir une preuve d’économies et produire un certificat de parrainage d’un organisateur d’événements.

Cela signifie que la paperasserie onéreuse déjà exigée des artistes non européens – et blâmée pour que les stars mondiales ne puissent pas se produire au festival Womad et à d’autres – sera imposée aux musiciens européens.