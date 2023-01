Les musées s’interrogent sur le sort des momies dans leurs collections

Le monde des musées s’interroge de plus en plus sur l’épineuse question des restes humains dans certaines des plus grandes institutions artistiques du monde. Les directeurs et conservateurs de musées se demandent s’il faut continuer à exposer ces objets au même titre que les œuvres d’art, ou s’il serait préférable de les conserver, voire de les restituer, notamment les momies.

Le British Museum abrite la plus grande collection d’antiquités égyptiennes au monde, en dehors du musée égyptien du Caire. Cette collection comprend une centaine de momies, ou plutôt de « restes momifiés » ou de « personnes momifiées ».

En effet, le musée londonien a décidé d’éviter d’utiliser le terme “momie” à l’avenir, afin de ne pas déshumaniser ces corps conservés au-delà de la mort, rapporte le Daily Mail. Une initiative suivie par les différentes institutions qui composent les National Museums of Scotland , ainsi que le Great North Museum: Hancock à Newcastle upon Tyne. “Le mot ‘momie’ n’est pas incorrect, mais il est déshumanisant, alors que l’utilisation du terme ‘personne momifiée’ encourage nos visiteurs à penser à l’individu”, a déclaré un porte-parole. pour les musées nationaux d’Écosse a déclaré au tabloïd britannique.

Ce changement de terminologie intervient à un moment où les questions entourant la conservation et l’exposition des restes humains font l’objet de débats dans la communauté muséale. Le Pitt Rivers Museum d’Oxford a annoncé en septembre 2020 qu’il n’exposerait plus les têtes réduites et autres reliques humaines figurant dans sa collection de plus de 500 000 objets anthropologiques. « Nos recherches sur le public ont montré que les visiteurs considéraient souvent les expositions de restes humains du musée comme un témoignage que d’autres cultures étaient « sauvages », « primitives » ou « horribles ». Plutôt que de permettre à nos visiteurs de mieux comprendre les manières d’être de chacun, les expositions ont renforcé la pensée raciste et stéréotypée qui va à l’encontre des valeurs fondamentales du musée”, a déclaré la directrice du musée, Laura Van Broekhoven, dans un communiqué à l’époque.

De la culture populaire au « sensationnalisme »

D’autres musées se sont engagés à restituer les restes humains de leurs collections aux pays d’où ils sont venus, notamment à la suite de l’affaire « Hottentot Venus ». Ce surnom fait référence à Saartjie Baartman, une femme sud-africaine qui était exhibée comme un animal forain L’Angleterre et la France au XIXe siècle, à cause de ses fesses saillantes et de la nature de ses organes génitaux.Un moulage de sa dépouille et son squelette furent exposés au musée de l’Homme à Paris jusqu’en 1974, avant d’être relégués dans les voûtes. L’État français les a renvoyés en Afrique du Sud en 2002.

Le destin des momies est d’autant plus complexe que le grand public manifeste depuis des siècles une véritable fascination pour la civilisation de l’Égypte ancienne, phénomène connu sous le nom d’« égyptomanie ». Les expositions consacrées à l’Égypte ancienne attirent généralement les foules, comme en témoigne Toutankhamon. Exposition à la Grande Halle de La Villette à Paris en 2019. Plus de 1,42 million de visiteurs sont venus admirer 150 objets retrouvés dans la tombe du jeune pharaon, dont 60 avaient quitté l’Égypte pour la première fois. Exposition visitée à ce jour.

La décision du British Museum, des National Museums of Scotland et du Great North Museum : Hancock ne fait pas l’unanimité parmi les archéologues et les spécialistes de l’Égypte ancienne. Certains y voient une forme de snobisme culturel, étant donné que le terme « momie » est couramment utilisé dans la langue anglaise depuis 1615. « Lorsque les musées se coupent de la culture populaire, ils méprisent la façon dont nous comprenons tous les mots, les significations et l’histoire. “, a déclaré l’historien britannique Jeremy Black au Daily Mail.

En France, le Muséum de Toulouse a adopté une approche singulière de la conservation des momies et autres reliques humaines. Celles-ci sont au centre de l’exposition « Momies. Corps préservés, corps éternels” [Mummies. Preserved bodies, eternal bodies], que le musée accueille jusqu’au 2 juillet. Ici, les visiteurs peuvent choisir de les voir ou non, grâce à l’utilisation de fenêtres à sens unique accompagnées d’un pictogramme d’avertissement. Les visiteurs doivent appuyer sur un interrupteur pour que l’éclairage s’allume, leur permettant de voir les momies humaines présentées dans l’exposition. Un système qui cherche à éviter une approche “sensationnaliste” voire un certain “voyeurisme morbide”, selon le musée.

