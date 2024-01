Les musées fermeront leurs expositions présentant des artefacts amérindiens à mesure que de nouvelles réglementations fédérales entreront en vigueur

CNN

—



Le Musée américain d’histoire naturelle de New York et d’autres musées aux États-Unis ferment ou adaptent des expositions présentant des objets amérindiens, en réponse aux nouvelle réglementation de l’administration Biden.

Les réglementations, entrées en vigueur le 12 janvier, exigent que les musées et les agences fédérales consultent et obtiennent le consentement éclairé des descendants, des tribus ou des organisations autochtones hawaïennes avant d’exposer ou de rechercher des restes humains ou des objets culturels, selon le ministère de l’Intérieur.

Les règles visent à fournir des lignes directrices actualisées pour la mise en œuvre de la directive de 1990. Loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes – ou NAGPRA – une loi fédérale exigeant l’identification et le rapatriement des restes autochtones. L’objectif est d’accélérer le processus de restitution des dépouilles amérindiennes, des objets du patrimoine culturel, des objets funéraires et autres objets sacrés aux tribus, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

En réponse à la réglementation, le Musée américain d’histoire naturelle a annoncé qu’il fermerait le 27 janvier deux salles présentant des objets amérindiens.

Les expositions comprennent de grands objets tels qu’une maison longue iroquoise et un modèle de canoë en écorce de bouleau Menominee dans le Hall of East Woodlands, selon le le site du musée.

Sean Decatur, président du musée, a déclaré au personnel dans une lettre obtenue par CNN que les Eastern Woodlands et Great Plains Halls fermeraient leurs portes car ils contiennent un nombre important d’artefacts qui, en vertu des nouvelles réglementations, pourraient nécessiter un consentement pour être exposés.

“Le nombre d’objets culturels exposés dans ces salles est important, et comme ces expositions sont également très obsolètes, nous avons décidé qu’au lieu de simplement recouvrir ou retirer des éléments spécifiques, nous fermerions les salles”, a écrit Decatur dans la lettre.

Il a également reconnu que les salles et les expositions « sont des vestiges d’une époque où des musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones ».

« Même si les mesures que nous prenons cette semaine peuvent sembler soudaines, elles reflètent une urgence croissante de la part de tous les musées de changer leurs relations et leur représentation avec les cultures autochtones.

Plus tôt ce mois-ci, le Field Museum de Chicago a déclaré dans un communiqué avoir couvert certains cas exposant des objets provenant de communautés autochtones à travers les États-Unis en réponse aux nouvelles réglementations et en attendant la consultation des communautés représentées dans les collections du musée.

Le National Park Service maintient une base de données sur les restes humains amérindiens et les objets funéraires associés que les institutions ont signalés au gouvernement fédéral en vertu de la loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes.

Bien que le Field Museum ait déclaré qu’il n’avait pas de restes humains exposés, la base de données montre que collection du musée compte près de 1 300 restes humains et 964 objets funéraires.

La semaine dernière, le Denver Art Museum a déclaré avoir retiré de ses galeries une vitrine contenant des céramiques mississippiennes/caddoennes « par grande prudence », mais n’avait aucune inquiétude quant à ses expositions actuelles, car le musée suit la NAGPRA depuis son lancement.

John Lukavic et Dakota Hoska, deux des conservateurs du musée, ont expliqué dans un communiqué que plus de 30 tribus revendiquent actuellement une descendance de la culture caddoenne du Mississippien et qu’elles ont été informées de la présence de céramiques, mais que toutes n’ont pas choisi de mener des consultations.

“Bien que le musée ne pense pas que l’exposition de ces objets rende ses galeries non conformes aux nouvelles directives de la NAGPRA, nous tendons la main à ces communautés pour leur donner une autre occasion d’exprimer leurs préoccupations avant d’exposer à nouveau ces objets”, Lukavic et Hoska. a écrit.

Certaines vitrines du Cleveland Museum of Art ont été couvertes lorsque le personnel a obtenu le consentement ou confirmé si l’objet avait déjà été remis au musée, a déclaré vendredi à CNN Todd Mesek, porte-parole du musée.

« Dans certains cas, nous pouvons déjà disposer d’autorisations basées sur des discussions historiques avec des représentants amérindiens. Nous examinons les archives pour déterminer si un consentement conforme à la réglementation a été obtenu et, dans les cas où il n’y a aucune trace de consentement, déterminons quelles parties doivent être consultées », a déclaré Mesek à CNN.

Lorsque la secrétaire d’État à l’Intérieur Deb Haaland a annoncé les nouvelles réglementations le mois dernier, elle a décrit les changements comme « une partie importante de la préparation du terrain pour la guérison de notre peuple » dans une déclaration écrite.

Haaland est le premier Amérindien à occuper un poste au sein du cabinet américain.

« La loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes est un outil essentiel pour le retour en toute sécurité des objets sacrés aux communautés dans lesquelles ils ont été volés. Parmi les mises à jour que nous mettons en œuvre figurent des étapes cruciales pour renforcer l’autorité et le rôle des communautés autochtones dans le processus de rapatriement », a déclaré Haaland.

En plus de rationaliser le processus de rapatriement et d’exiger un consentement éclairé, la nouvelle réglementation exigera également que les musées et les agences fédérales consultent et mettent à jour les inventaires des restes humains et des objets funéraires associés dans un délai de cinq ans.