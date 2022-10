Les musées du monde entier unissent leurs forces pour relever les défis de la santé mentale

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près d’une personne sur huit dans le monde vit avec un trouble de santé mentale. La situation est telle que de nombreux musées internationaux repensent leurs missions pour tenter de répondre à cet enjeu de société.

C’est le cas du Brooklyn Museum de New York, du Museum of Art and Photography de Bangalore, du Mori Art Museum de Tokyo et du Martin-Gropius-Bau de Berlin. Ces quatre musées participent actuellement au projet « Mindscapes », lancé en février par la fondation caritative britannique Wellcome. Le Festival Hamwe au Rwanda et la Bibliothèque publique de Los Angeles participent également à ce vaste programme d’un an, qui vise à intégrer des réflexions culturelles dans les conversations sur la santé mentale.

Pour Danielle Olsen, Wellcome Cultural Partnerships Lead, cette approche multidisciplinaire est nécessaire pour aider les 970 millions de personnes dans le monde souffrant d’un trouble de santé mentale. “Wellcome soutient la science pour résoudre les problèmes urgents de santé mondiale, mais la science ne peut pas faire ce travail seule”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. « En travaillant en étroite collaboration avec des praticiens de la culture… et en réunissant des personnes d’horizons disciplinaires et professionnels très variés, nous nous intéressons à ce que nous pouvons faire ensemble que nous ne pourrions pas faire seuls.

Et il est clair qu’il y a un besoin urgent d’agir. Dans un rapport publié en juin, l’Organisation mondiale de la santé s’est dite préoccupée par le manque de ressources déployées pour faire face à ce que certains pourraient considérer comme les nouvelles conditions de notre époque. Seuls 2 % des budgets nationaux de la santé et moins de 1 % de l’ensemble de l’aide internationale à la santé sont consacrés aux problèmes de santé mentale.

Un enjeu de santé publique qui dépasse les frontières

En réponse, le programme « Mindscapes » cherche à élargir le débat, les horizons et les champs d’action en organisant une grande variété d’activités culturelles dans six villes du monde. A Tokyo, le Mori Art Museum accueille jusqu’au 6 novembre une exposition intitulée « Écoutez le son de la terre qui tourne : notre bien-être depuis la pandémie ». Elle rassemble près de 140 œuvres créées par 16 artistes japonais et internationaux. Ils traitent tous de sujets liés à la vie et à l’existence, afin d’inciter les visiteurs à réfléchir à ce que signifie vraiment « bien vivre » dans un monde post-Covid.

Jusqu’au 15 janvier 2023, les visiteurs du Martin-Gropius-Bau de Berlin peuvent visiter une exposition intitulée “On Caring, Repairing and Healing”. L’exposition rassemble les perspectives multiples et parfois contradictoires de 26 artistes internationaux dont le travail s’inspire des systèmes de connaissances autochtones.

Ces questions sont également au cœur de la programmation du Festival Hamwe, qui se déroule du 9 au 13 novembre à Kigali, au Rwanda. La quatrième édition de cet événement culturel, organisé par l’University of Global Health Equity, portera sur l’influence du patrimoine (matériel et immatériel) sur le bien-être mental de la communauté.

Si les troubles de santé mentale sont un problème individuel, ils restent un problème de santé publique. Pourtant, les problèmes de santé mentale sont encore tabous dans de nombreux pays, dont l’Inde, terre natale d’Indu Antony. L’artiste plasticienne aborde cette question à travers une exposition itinérante qu’elle a créée pour le projet « Mindscapes ». Son nom est « Namma Katte » ou « mon espace » en anglais. Il prend la forme d’un espace de détente, où les femmes peuvent prendre le temps de réfléchir aux épreuves auxquelles elles sont confrontées au quotidien — et qui pèsent sur leur bien-être psychologique. “Parler de santé mentale est considéré comme un certain privilège – la plupart des gens en Inde n’ont pas le temps et l’espace pour s’asseoir et réfléchir profondément sur eux-mêmes”, a déclaré Indu Antony à The Art Newspaper.

Les initiatives culturelles qui font partie du projet « Mindscapes » multiplient les expériences de vie et les lentilles d’analyse, nous invitant à considérer la santé mentale sous différents angles. « Nous espérons que cela inspirera des conversations plus pertinentes sur le plan culturel sur la santé mentale », explique Danielle Olsen.

