Les musées de Tiskilwa accueilleront des événements spéciaux pendant les jours de pow-wow – Shaw Local

Au cours des Journées Pow Wow de cette année, la Tiskilwa Historical Society organisera quelques événements spéciaux les 5 et 6 août, notamment une nouvelle vitrine 140 East et des heures d’ouverture prolongées du musée.

À 9 h le samedi 6 août, les passionnés de véhicules locaux exposeront leurs voitures, tracteurs, camions et autres « roues » sur la pelouse ouest du Museum on Main. Toute personne possédant un véhicule à admirer est invitée à trouver un endroit ombragé et à participer à l’exposition annuelle Classic Rides de la société.

Les 120 billets gratuits ont maintenant été réclamés pour la visite gratuite de samedi après-midi du 140 East, la demeure seigneuriale au coin des rues Main et High.

Suite à l’intérêt de la visite, les propriétaires Sara Phalen et Brad Kimme ont prévu des visites supplémentaires dans l’après-midi avant la présentation de Sara à 19 heures au Museum on Main sur leur maison le lundi 10 octobre.

Pour réserver une place pour le 10 octobre, envoyez un courriel à [email protected]

La société historique organisera également des heures spéciales de pow-wow de 13 h à 16 h le 5 août au Museum on Main et à la Gallery on Galena et de 9 h à 15 h le 6 août au Museum on Main et de 11 h à 13 h. 6 à la Galerie sur Galena.