Les musées de Berlin prêts à restituer les crânes de l’ex-colonie africaine

Au cours de leurs recherches au Musée de la préhistoire et de l’histoire ancienne de la ville, les scientifiques ont examiné 1 135 crânes. Parmi ceux-ci, 904 pourraient être affectés à des zones de l’actuel Rwanda ; 202 en Tanzanie ; et 22 au Kenya. Dans le cas de sept autres crânes, une attribution plus précise n’a pas été possible.

En raison de la taille de la collection et de la diversité de son origine géographique, il n’a pas encore été possible d’examiner tous les crânes, a indiqué l’autorité du musée.

Ces dernières années, la Fondation du patrimoine culturel prussien s’est efforcée de restituer plusieurs restes humains et artefacts qui ont été volés par des Allemands et d’autres colonialistes européens dans le passé et se sont retrouvés dans les collections de Berlin. Parmi les artefacts les plus célèbres figurent des centaines de soi-disant bronzes du Bénin que l’Allemagne a commencé à rendre à la fin de l’année dernière au Nigeria à la suite d’un accord entre Berlin et Abuja.