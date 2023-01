Les musées de Berlin prêts à restituer les crânes de l’ex-colonie africaine

BERLIN (AP) – L’autorité des musées de Berlin a déclaré mercredi qu’elle était prête à restituer des centaines de crânes humains de l’ancienne colonie allemande d’Afrique de l’Est après avoir recherché leur origine pendant plusieurs années.

Au cours de leurs recherches au Musée de la préhistoire et de l’histoire ancienne de la ville, les scientifiques ont examiné 1 135 crânes. Parmi ceux-ci, 904 pourraient être affectés à des zones de l’actuel Rwanda ; 202 en Tanzanie ; et 22 au Kenya. Dans le cas de sept autres crânes, une attribution plus précise n’a pas été possible.

L’Afrique orientale allemande était une colonie allemande qui comprenait l’actuel Burundi, le Rwanda, certaines parties de la Tanzanie et une petite région du Mozambique. Le Kenya était une colonie britannique.

“L’objectif clair de la recherche de provenance sur les restes humains est de les restituer aux pays concernés”, a déclaré Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, une autorité qui supervise de nombreux musées de Berlin, dont le Musée de la préhistoire et de l’histoire ancienne. .

“Nous sommes prêts pour une restitution immédiate et attendons maintenant les signaux des pays d’origine”, a-t-il ajouté.

La grande majorité des crânes proviennent de lieux de sépulture, en particulier de cimetières ou de grottes funéraires, mais en partie aussi de sites d’exécution locaux et, dans certains cas, d’exécutions par des Allemands, selon un communiqué de la Fondation du patrimoine culturel prussien.

Les restes humains examinés appartiennent à la collection anthropologique d’environ 7 700 crânes que l’autorité du musée avait repris de l’hôpital de la Charité de Berlin en 2011.

En raison de la taille de la collection et de la diversité de son origine géographique, il n’a pas encore été possible d’examiner tous les crânes, a indiqué l’autorité du musée.

Les restes humains d’Afrique de l’Est, qui au moment où ils ont été enlevés étaient sous la domination coloniale allemande, ont d’abord été examinés dans le cadre d’un projet test. Afin de clarifier l’origine exacte des crânes, pour lesquels pratiquement aucun document écrit n’avait été conservé, un travail intensif d’archivage était nécessaire, y compris des recherches sur le terrain par des scientifiques rwandais.

Ces dernières années, la Fondation du patrimoine culturel prussien s’est efforcée de restituer plusieurs restes humains et artefacts qui ont été volés par des Allemands et d’autres colonialistes européens dans le passé et se sont retrouvés dans les collections de Berlin. Parmi les artefacts les plus célèbres figurent des centaines de soi-disant bronzes du Bénin que l’Allemagne a commencé à rendre à la fin de l’année dernière au Nigeria à la suite d’un accord entre Berlin et Abuja.

Kirsten Grieshaber, Associated Press