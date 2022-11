Les musées d’art déploient des mesures de protection après les manifestations – médias – RT World News

Des institutions en Allemagne et en Suède auraient pris des mesures pour renforcer la sécurité, comme l’interdiction des sacs et des vestes

Suite à une série d’attaques largement médiatisées par des manifestants du changement climatique contre des œuvres d’art emblématiques telles que “Les Tournesols” de Van Gogh et “Les Meules” de Monet, les musées ont commencé à renforcer la sécurité, a rapporté mercredi la chaîne de télévision suédoise SVT.

Certains musées en Allemagne ont adopté des interdictions de sacs et de vestes à l’intérieur, selon le point de vente suédois TT, tandis que le célèbre Centre Pompidou en France et le musée du Prado en Espagne auraient également renforcé la sécurité en réponse aux attaques de militants écologistes affiliés au groupe Just Stop Oil et ses ramifications.

Patrik Steorn, directeur du Musée d’art de Göteborg, a révélé à SVT que la galerie suédoise avait également renforcé sa sécurité, bien qu’il ait refusé d’expliquer exactement comment. Steorn a reconnu que c’était «un peu difficile de comprendre pourquoi notre patrimoine culturel commun devrait être exposé à» des manifestations telles que les cascades de Just Stop Oil, qui laissent souvent les manifestants, les œuvres d’art, ou les deux, couverts de colle ou de nourriture.















“Nous préférerions de loin voir les mouvements sociaux et les musées tenter de se donner la main pour sensibiliser ensemble aux enjeux climatiques,” il a dit. Quatre autres musées suédois ont refusé de répondre aux questions du point de vente concernant la sécurisation de leurs expositions contre des manifestants indisciplinés.

Jusqu’à présent, les militants de Just Stop Oil n’ont eu aucune difficulté à s’approcher de peintures inestimables pour les tremper dans de la nourriture en conserve, dissimulant souvent leurs t-shirts révélateurs sous des pulls molletonnés et des vestes. Les gardes de sécurité du musée Maritshuis des Pays-Bas ne sont pas intervenus pour empêcher un activiste climatique bien connu du groupe de se coller la tête sur la “fille à la perle” de Vermeer la semaine dernière alors même qu’il déclenchait l’alarme sur le tableau et a attendu patiemment pour qu’il finisse sa déclaration préparée avant d’essayer de le retirer de l’œuvre d’art.

Ce musée permet aux visiteurs de ne transporter que “un petit sac à main” à l’intérieur mais a hésité à fouiller qui que ce soit, un porte-parole ayant déclaré à The Guardian qu’un “ne peut jamais empêcher à 100 % les actions de protestation.”

Des membres du groupe sont descendus à la résidence du Premier ministre britannique au 10 Downing plus tôt cette semaine pour une dernière manifestation avant d’annoncer un moratoire temporaire sur les actions afin de donner aux gouvernements le temps d’examiner sa proposition d’interdire tous les nouveaux projets pétroliers et gaziers. Just Stop Oil est financé par l’héritière du pétrole devenue militante pour le climat Aileen Getty, dont le Fonds d’urgence climatique soutient également les militants pour le climat Extinction Rebellion.