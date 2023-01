“Un corps égyptien mort ou une matriarche britannique vivante”, lisez l’indice qu’Alex Trebek a donné à Jeopardy ! candidats sur un épisode de février 2015.

« Qu’est-ce qu’une momie ? répondit l’un des candidats.

Bien que Trebek ait accepté la réponse, un administrateur de musée au Royaume-Uni pourrait aujourd’hui ignorer cette formulation exacte.

Les National Museums Scotland à Édimbourg et le Great North Museum: Hancock à Newcastle ont décidé d’éviter d’utiliser le terme “momie”, préférant “restes momifiés” ou “personne momifiée”.

“Le mot ‘momie’ n’est pas incorrect, mais il est déshumanisant, alors que l’utilisation du terme ‘personne momifiée’ encourage nos visiteurs à penser à l’individu”, a expliqué une porte-parole des National Museums Scotland au Daily Mail.

“Lorsque nous connaissons le nom d’un individu, nous l’utilisons, sinon nous utilisons” homme, femme, garçon, fille ou personne momifié “parce que nous parlons de personnes, pas d’objets”, a-t-elle ajouté.

Jo Anderson, gardien adjoint de l’archéologie au Great North Museum, a expliqué le changement de langue dans un long article de blog en 2021. Le blog s’est spécifiquement concentré sur Irtyru, une femme ancienne qui est exposée à Newcastle depuis une période considérable.

“Le mot ‘momie’ évoque maintenant souvent l’image d’une créature ou d’un monstre surnaturel”, a expliqué Anderson, ajoutant qu’elle espère que ces anciens hommes et femmes seront traités comme “de vrais humains qui étaient autrefois vivants et avaient des croyances très spécifiques sur la façon dont leur les corps doivent être soignés après la mort.”

Le British Museum de Londres a réfuté une affirmation du Daily Mail selon laquelle ils avaient eux-mêmes interdit le terme, mais ont approuvé l’approche de leurs collègues d’Édimbourg et de Newcastle.

Indépendamment du débat linguistique, la question de savoir s’il est éthique d’afficher des corps humains de cette manière reste une question d’actualité.

Anderson a décrit plusieurs façons dont les restes d’Irtyru ont été profanés, notamment le déballage de ses bandages par trois chirurgiens devant un public payant et l’application de gomme laque.

“Un gros boulon et un anneau ont été attachés à travers le crâne pour lui permettre d’être suspendue debout. En même temps, une grande agrafe métallique a été insérée dans la colonne vertébrale d’Irtyru, qui l’a fixée aux plinthes du cercueil en dessous”, a écrit Anderson.

Même les momies qui n’ont pas été manipulées de cette manière sont affichées en dehors de leur contexte d’origine, un autre point de discorde.

Pendant ce temps, des archéologues de Saqqara, en Égypte, ont découvert une tombe pharaonique contenant ce qui pourrait être la momie la plus ancienne et la plus complète encore à découvrir dans le pays, selon un communiqué publié jeudi par le chef de l’équipe de fouilles.

La momie de 4 300 ans a été identifiée comme étant un homme nommé Hekashepes. Il a été retrouvé au fond d’un puits de 15 mètres dans un groupe récemment découvert de tombes des cinquième et sixième dynasties.

Reste à savoir si Hekashepes sera un jour exposé.

Reuters a contribué à ce rapport.