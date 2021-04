Les AQUARIUMS et d’autres attractions intérieures sont fermés depuis des mois, le Royaume-Uni ayant subi un troisième verrouillage.

Mais comme la feuille de route Covid en quatre parties de Boris Johnson a été adoptée par le Parlement, les Britanniques pourront bénéficier de plus en plus de libertés au fil des semaines avant l’expiration du plan à la fin du mois de juillet.

Des aquariums, tels que Sea Life à Londres, ouvriront en avril Crédits: Getty Images – Getty

Quand les aquariums rouvriront-ils?

Les coûts de fonctionnement des plus grands aquariums du Royaume-Uni peuvent atteindre 10 000 £ par jour.

Cela a forcé les factures à se chiffrer en millions depuis le début du verrouillage.

Mais les aquariums ont rouvert leurs portes lors de la deuxième étape de la feuille de route hors du verrouillage le 12 avril.

Les zoos ont pu à nouveau accueillir les visiteurs à partir de cette date.

Le Natural History Museum de Londres ne pourra rouvrir que le 17 mai Crédit: Alamy

Quand les musées rouvriront-ils?

Le premier ministre a fait sensation en révélant que les musées ouvriront après les magasins, les gymnases et les coiffeurs.

Ils ne pourront ouvrir leurs portes que le 17 mai 2021 au plus tôt.

Rebecca Salter, présidente de la Royal Academy of Arts, a déclaré: « C’est juste fou. Cela n’a tout simplement aucun sens.

« Le 12 avril, tous les commerces ouvriront sur Piccadilly et nos portes resteront fermées, je ne comprends pas franchement la logique. »

Quand les galeries d’art rouvriront-elles?

Les galeries d’art resteront probablement fermées jusqu’au 17 mai.

Iwona Blazwick, directeur de la galerie Whitechapel à Londres, a déclaré: «Ma réaction a d’abord été le soulagement.

« Mais aussi déception que nous ne puissions pas ouvrir le 12 avril. »

Grande cour du British Museum de Londres Crédit: Alamy

Quelles mesures de distanciation sociale seront en place?

Les directives de distanciation sociale resteront probablement sous une forme ou une autre jusqu’à ce que le virus disparaisse de manière significative.

Au Royaume-Uni, cela signifie rester à au moins deux mètres de distance des personnes extérieures à votre foyer et éviter les contacts physiques.

On s’attend à ce que cela soit appliqué par le personnel des aquariums et autres attractions intérieures de la même manière que la supervision des magasins et des supermarchés.

Les mesures mises en place dans les plus grands aquariums britanniques comprennent:

Plages horaires pour limiter la capacité

Une énorme réduction des billets quotidiens disponibles pour limiter le nombre de visiteurs

Installer plus de zones de lavage et de stations de désinfection des mains

Augmenter le nettoyage des zones d’exposition et des toilettes

Installer des marqueurs devant les expositions pour aider les gens à se distancer socialement

Faire de la route de l’aquarium une expérience à sens unique