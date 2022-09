Les Muscogee ont leur mot à dire dans le plan du parc national de Géorgie

MACON, Ga. (AP) – Lorsque Tracie Revis escalade le monticule du Grand Temple, s’élevant de neuf étages au-dessus de la rivière Ocmulgee au centre de la Géorgie actuelle, elle marche sur les traces de ses ancêtres muscogiens qui ont été expulsés de force vers l’Oklahoma 200 ans depuis.

“C’est une terre luxuriante et magnifique. Les rivières sont magnifiques ici », a récemment déclaré Revis alors qu’elle regardait la canopée de la forêt jusqu’à un horizon vert lointain, interrompu uniquement par la ligne d’horizon de Macon, juste de l’autre côté de l’eau. « Nous croyons que ces ancêtres sont toujours là, leurs chansons sont toujours là, leurs paroles sont toujours là, leurs larmes sont toujours là. Et donc on leur parle. Vous savez, nous honorons toujours ceux qui sont décédés.

S’ils sont approuvés par le Congrès après la fin d’un examen fédéral de trois ans cet automne, les monticules de Macon serviraient de porte d’entrée à un nouveau parc national et réserve d’Ocmulgee, protégeant 54 milles fluviaux de plaine inondable où près de 900 autres sites culturels ou historiques importance ont été identifiées.

Les efforts visant à agrandir un parc historique existant sur le site des monticules sont conformes à l’initiative “Tribal Homelands” du secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland, qui soutient la collecte de fonds pour acheter des terres et oblige les gestionnaires fédéraux à rechercher les connaissances autochtones sur les ressources.

« Ce type d’acquisition de terres représente le meilleur de ce à quoi nos efforts de conservation devraient ressembler : collaboratifs, inclusifs, dirigés localement et à l’appui des priorités des nations tribales de notre pays », a déclaré Haaland lors de la 30e célébration annuelle des autochtones Ocmulgee le week-end dernier.

À une époque où certains guerriers de la culture considèrent le gouvernement comme l’ennemi, des années de formation de coalitions ont éliminé toute opposition significative à la gestion fédérale dans le centre républicain fiable d’un État longtemps rouge. La chasse sera toujours autorisée, voire encouragée pour empêcher les porcs sauvages de détruire l’écosystème. La délégation du Congrès géorgien est à bord et la nation Muscogee (Creek) a été accueillie comme un partenaire essentiel.

“Notre voix, notre mot à dire est partout dans tout ce processus depuis un certain temps maintenant”, a déclaré Revis, un avocat de Muscogee et Yuchi qui a déménagé en Géorgie cette année pour rejoindre Seth Clark, maire pro-tem de Macon, en plaidant pour donner le L’autorité principale du National Park Service sur le cœur de la terre ancestrale de son peuple, qui s’étendait autrefois sur la Géorgie, la Caroline du Sud, la Floride et l’Alabama.

L’unification d’un patchwork de terres gérées par l’État et le gouvernement fédéral pourrait aider à attirer un million de visiteurs supplémentaires chaque année, en dépensant 187 millions de dollars en randonnée, en canoë, en chassant, en pêchant et en découvrant l’histoire des Amérindiens, et en générant 30 millions de dollars en taxes tout en maintenant 3 000 emplois supplémentaires. , selon une étude d’impact économique.

“Cela change la donne pour cette région”, a déclaré Clark. “Réinventer notre vitalité économique à travers un sens de l’écotourisme est quelque chose que je pense juste énorme pour cette communauté.”

En glissant sur la surface de l’Ocmulgee, les kayakistes ne voient que des bois et de la faune, interrompus très occasionnellement par un pont. Peu de gens savent que 14 autres monticules cérémoniels, inexplorés et vulnérables, s’élèvent des marais à proximité.

Les plans prévoient de laisser la nature sauvage aussi intacte que possible tout en construisant des sentiers et des rampes d’accès. Aucune terre ne serait prise par domaine éminent. Au lieu de cela, la surveillance des services du parc faciliterait la collecte de fonds pour étendre les limites et augmenter les zones de chasse publiques en achetant des zones humides privées à des vendeurs consentants.

Le gouvernement tribal d’Okmulgee, Oklahoma, a également acheté 130 acres (52,6 hectares) de bas-fonds à entourer par le parc. Le chef principal David Hill a déclaré qu’il n’était pas prévu de le développer – ils veulent qu’il soit préservé afin que leurs 97 000 citoyens aient toujours une place à eux dans le berceau de leur culture.

« Notre histoire est ici. Nos ancêtres sont ici. Nos histoires ont commencé ici. Et nous nous engageons à faire en sorte que ce site précieux soit protégé », a déclaré Hill.

Les Muscogiens disent que l’histoire est lourde de traumatismes, mais aussi fiers de la façon dont ils prospèrent maintenant après avoir survécu à la route de la misère, leur expression pour le sentier des larmes. La marche forcée ordonnée par le Congrès a éloigné 80 000 Amérindiens de l’est des États-Unis. Beaucoup sont morts de maladie, de famine ou de mauvais traitements lorsque le gouvernement fédéral a rompu ses promesses de prendre soin d’eux en échange de leurs terres.

Les colons blancs avaient rendu leur vie insupportable à travers des campagnes incessantes « d’expulsion ou d’extermination » dans les années 1820 et 1830. Et dès que les Muscogee, Seminole, Cherokee, Choctaw, Chickasaw et autres indigènes ont quitté le Grand Sud, ils ont été remplacés par des centaines de milliers d’esclaves, vendus sur les rivières par leurs propriétaires du nord pour défricher la terre pour le coton.

Les colons ont conservé les noms de lieux, ne sachant pas ce qu’ils signifiaient dans les langues autochtones.

Des profanations ont rapidement suivi aux Ocmulgee Mounds, le cœur spirituel, législatif et économique de la Confédération Creek. Les vieux arbres ont été défrichés pour un camp de travail forcé. Un monticule funéraire massif a été ouvert à la bombe pour qu’un chemin de fer puisse expédier du coton. Les remparts de la guerre civile ont ensuite découpé ses champs.

Environ 700 acres (283 hectares) entourant sept monticules ont été déclarés monument national en 1936. Mais cela n’a pas empêché les archéologues de retirer 2,5 millions d’artefacts reflétant 17 000 ans d’habitation humaine continue. La plupart n’ont pas été examinés dans les archives du Smithsonian, du service des parcs et de l’université.

Pendant des décennies, le parc a été promu avec des cartes postales représentant un squelette exposé. Il s’est avéré qu’il s’agissait du crâne d’une personne et des os d’une autre, a déclaré Raelynn Butler, responsable de la préservation historique et culturelle de la nation tribale. « Ils ne nous ont pas traités comme des gens », dit-elle.

Les faits sur le génocide et la survie ont commencé à refaire surface dans les années 1970 lorsque la tante Addie de Revis et d’autres anciens tribaux sont retournés en Géorgie pour mener des discussions culturelles. “C’est vraiment de là que vient la première idée de la célébration – que nous devons changer le récit”, a déclaré Revis.

Vingt ans de collaboration minutieuse ont permis à la nation tribale de réunir et de réenterrer les restes de 114 personnes sur les monticules en 2017. Et en février, 1 000 acres (404 hectares) de terres sacrées attenantes ont été protégées, achetées par le gouvernement fédéral Land and Water Conservation Fonds sans frais pour les contribuables, a déclaré Haaland. L’étendre à un parc et à une réserve pourrait protéger 85 000 acres (34 400 hectares) supplémentaires en aval.

« Nous sommes interrogés tout le temps, ‘c’est un si bel endroit, pourquoi êtes-vous tous partis ?’ On ne nous a pas demandé de le faire – nous y avons été forcés », a déclaré Hill. « Et c’est ce que nous voulons empêcher à l’avenir — les choses que nous faisons maintenant, c’est pour nos générations futures. Je ne veux pas qu’ils passent par là. L’Oklahoma est donc chez nous, mais c’est toujours notre maison d’origine.

Michael Warren est membre de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP.

Michael Warren, l’Associated Press