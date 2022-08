Les muscle cars électriques GM, Ford et Dodge font face au dernier test de transition EV

Le PDG de Dodge, Tim Kuniskis, dévoile le concept de muscle car électrique Charger Daytona SRT le 17 août 2022 à Pontiac, Michigan. Michael Wayland / CNBC

PONTIAC, Michigan – Lors d’un événement mettant en vedette de la musique entraînante des années 80 et des bières à 2 $ cette semaine, Dodge a dévoilé un concept pour sa première muscle car électrique qui comprenait un système d’échappement et une transmission à plusieurs vitesses. Les caractéristiques ne sont pas nécessaires pour un véhicule électrique, mais pourraient être essentielles pour séduire les inconditionnels des véhicules de performance. “Le son est un composant essentiel”, a déclaré le PDG de Dodge, Tim Kuniskis. “Et le changement de vitesse est essentiel… nous avons tourné en rond pendant le plus longtemps. Cela ne rend pas la voiture plus rapide… mais c’est beaucoup plus engageant et beaucoup plus amusant à conduire.” Alors que les constructeurs automobiles hérités de Detroit se précipitent pour passer aux véhicules électriques, ils essaient également de gagner les fans d’automobiles de longue date qui aiment le son des moteurs V-8 grondants et la sensation de changement de vitesse qui leur donne un lien viscéral avec voitures. L’apogée des ventes de muscle cars remonte à des décennies, mais les véhicules sont devenus des pierres de touche culturelles qui créent une notoriété massive pour les marques et leurs clients restent des ambassadeurs fidèles. Ce battage médiatique peut créer un effet de halo pour d’autres modèles qui se traduit par des ventes.

Ces dernières années, Tesla a créé un culte pour ses véhicules électriques grâce à ses véhicules élégants et à la fine pointe de la technologie et à ses moteurs bourdonnants. Mais les marques Dodge, Chevrolet et Ford de Detroit ont une loyauté remontant à des générations familiales, et les constructeurs automobiles traditionnels cherchent toujours à faire participer ces passionnés alors qu’ils électrifient leurs flottes.

Dodge montre sa main

Dodge est devenue cette semaine la première des marques de performance traditionnelles de Detroit à annoncer ses plans sur la façon de fidéliser ses clients de voitures musclées. Lors de l’événement à Pontiac, dans le Michigan, la société a présenté son concept Charger Daytona SRT avant sa première muscle car électrique de série en 2024. Kuniskis l’a appelé celui que les régulateurs et les écologistes qui soutiennent les véhicules électriques “ne veulent pas que vous ayez” en raison de ses performances, de son style rétro modernisé et de ses nouvelles technologies en instance de brevet. “Il était important de ramener visuellement quelque chose qu’ils allaient regarder et devenir sacrés —, ils l’ont bien fait!” Kuniskis a déclaré à CNBC cette semaine. Certains aspects de la conception du concept-car, notamment un système d’échappement et une transmission à plusieurs vitesses, devraient avoir un impact négatif sur l’autonomie électrique du véhicule, mais Kuniskis a déclaré que ce n’était pas quelque chose dont Dodge se souciait. Il a dit que le but était de faire en sorte que la voiture se sente et se conduise comme une muscle car traditionnelle.

Josh et Darla Welton, de Detroit, se tiennent près d’une voiture musclée exposée lors d’un événement Dodge le 17 août 2022 à Pontiac, Michigan. Michael Wayland / CNBC

C’est essentiel pour les fans d’automobiles comme Josh et Darla Welton, qui possèdent plusieurs véhicules, dont le tristement célèbre Dodge Challenger SRT Demon, qui certains condamnés quand il a été produit en raison de sa puissance en tant que voiture de course de dragsters homologuée pour la rue. “Pour garder l’enthousiaste, vous allez devoir engager le conducteur plutôt que d’avoir une voiture autonome et autonome”, a déclaré Josh Welton, 44 ans, qui portait des baskets “SRT Demon” en édition limitée fabriquées en partenariat avec Dodge et Warren Lotas. “Ils veulent être impliqués dans ce qui se passe.” Pete Seguin, un technicien automobile de 62 ans d’Ottawa, en Ontario, était également présent à l’événement pour montrer son soutien au SRT Hellcat de Dodge avec un “SRT” et un logo Hellcat tatoués sur son avant-bras droit.

Pete Seguin (L), d’Ottawa, Ontario, montre son tatouage “SRT” Hellcat debout avec son frère Robert Seguin, de Gatineau, Québec, lors d’un événement Dodge le 17 août 2022 à Pontiac, Michigan. Michael Wayland / CNBC

En transition

Ford Motor et General Motors n’ont pas encore dévoilé leurs plans pour leurs marques et véhicules de performance respectifs. GM a confirmé son intention de produire des modèles hybrides et entièrement électriques de sa célèbre voiture de sport Chevrolet Corvette dans les années à venir, mais le plus grand constructeur automobile de Detroit est resté silencieux sur l’avenir de la Chevy Camaro, qui a connu une baisse des ventes depuis une refonte de le véhicule en 2016. Sites Web passionnés de performance tels que Voitures et camions musclés ont déclaré que la société devrait mettre fin à la production de la Camaro en 2024.

La Chevrolet Camaro ZL1 coûte environ 62 000 $ et est propulsée par un moteur V8 de 650 chevaux, une amélioration considérable par rapport au modèle de base d’environ 26 000 $. Source : General Motors

Ford devrait dévoiler la prochaine génération de sa voiture emblématique Mustang le mois prochain, mais il n’a donné aucune idée que la voiture sera électrique dans le cadre de sa stratégie visant à électrifier ses “plaques signalétiques les plus emblématiques”. Depuis 2020, Ford propose un crossover tout électrique appelé Mustang Mach-E, qui est le seul véhicule de série autre que la voiture de sport à porter le logo du cheval cabré de l’entreprise. “Dodge a vraiment joué sur ses propres forces avec son concept”, a déclaré Paul Waatti, directeur de l’analyse de l’industrie à la firme de recherche AutoPacific. “Il sera intéressant de voir ce que Ford et GM ont dans leurs manches pour cela également. Je pense que Dodge a établi une assez bonne feuille de route pour ces types de voitures.”

Les gens visitent le SUV tout électrique Mustang Mach-E de Ford au Salon de l’auto de Los Angeles 2019 à Los Angeles, aux États-Unis, le 22 novembre 2019. Xinhua via Getty Images

Il a dit un grand défi pour les constructeurs automobiles dans le passage des muscle cars d’aujourd’hui avec des V-8 grondants, et la création du même type de connexion émotionnelle. Les représentants de GM et Ford ont refusé de discuter des plans au-delà de ce qui a été annoncé.

Marché en baisse

Les ventes des voitures de performance grand public de Detroit sont en baisse. Les voitures actuelles ont connu une popularité après la Grande Récession, culminant à plus de 394 000 véhicules en 2015, selon le chercheur industriel Edmunds. Mais les ventes ont diminué depuis, dont une baisse de près de 50 % pour les coupés à deux portes comme la Challenger, la Camaro et la Mustang.

De nombreux véhicules ont évolué pour offrir des moteurs plus petits avec moins de puissance, mais ils peuvent toujours être stigmatisés en tant que voitures bruyantes et gourmandes en essence. Il y a également une concurrence accrue des constructeurs automobiles en dehors de Detroit, y compris les fabricants de véhicules électriques ; un abandon des voitures par les consommateurs pour des multisegments plus pratiques ; et un changement potentiel dans la culture de la performance. “Les performances ont définitivement eu l’impression d’être passées au second plan ces derniers temps, dans ce passage aux voitures électriques, qui ont un type de performances différent”, a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive des connaissances chez Edmunds. Les ventes combinées de la Ford Mustang, de la Chevrolet Camaro et de la Corvette, ainsi que de la Dodge Charger et de la Challenger ont diminué d’environ 35 % l’an dernier par rapport à 2015. Elles ont diminué de 25 % par rapport à 2019 – la dernière année de ventes des constructeurs automobiles pré-pandémiques avant leur ont été touchés par les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement mondiale, y compris une pénurie de puces semi-conductrices.

Pour continuer à attirer des acheteurs, les constructeurs automobiles de Detroit devront “trouver un créneau et une image de marque”, a déclaré Caldwell. La Mustang Mach-E de Ford, par exemple, s’est bien comportée pour le constructeur automobile bien qu’elle ait pris la forme d’un multisegment plus grand plutôt que l’élégante muscle car de son prédécesseur à essence. Et les plans de Dodge, du moins pour le moment, semblent avoir satisfait au moins certains de ses fans les plus fidèles avec le concept Charger Daytona SRT. “Quand ça s’est déroulé, et que vous avez pu voir toutes les lignes du corps et du design, j’ai eu des frissons”, a déclaré Darla Welton, 43 ans. En tant que Detroiter de longue date dont la famille travaillait dans l’industrie automobile, elle a noté l’excitation d’assister à la transition des muscle cars comme le Demon vers les véhicules électriques. “J’ai hâte de prendre le volant”, a-t-elle déclaré.