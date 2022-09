Les murs se referment-ils vraiment sur Trump cette fois ?

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci : de nouveaux développements ont mis Donald Trump en danger juridique encore plus grave.

Une nouvelle poursuite civile pour fraude du bureau du procureur général de New York menace son entreprise, tandis que ses efforts pour bloquer l’enquête criminelle pour savoir s’il a mal géré des informations classifiées semblent avoir échoué. Et une enquête distincte sur l’attentat du 6 janvier scrute ses associés.

Tout s’annonce plutôt mal pour lui. Là encore, pendant au moins cinq ans, une grande partie des médias ont vanté la gravité du péril juridique de Trump, le dépeignant comme au bord d’une chute humiliante – seulement pour le voir partir, selon ses propres mots, “Scott Free”, encore une fois et encore.

L’enquête Mueller, l’enquête Michael Cohen, la première mise en accusation, la deuxième mise en accusation et l’enquête du procureur de Manhattan ont chacune été présentées comme la chose qui pourrait faire tomber Trump. Pourtant, ils se sont tous éteints ou se sont tus, Trump restant visiblement, eh bien, non renversé.

Alors cette fois sera-t-elle différente ? Les murs se referment-ils vraiment ?

Il semble certainement que la menace de Trump de faire face à des accusations criminelles soit actuellement plus élevée qu’elle ne l’a été depuis qu’il est entré en politique, en raison de l’enquête sur les documents classifiés et du fait qu’il n’est plus un président sortant bénéficiant de l’immunité contre les mises en accusation. Le procès civil de New York – du moins à première vue – semble également présenter une menace sérieuse pour son entreprise. La poursuite affirme que Trump et ses employés “ont violé une multitude de lois pénales d’État” et que leur conduite “viole de manière plausible le droit pénal fédéral”, et la procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré qu’elle renverrait ses conclusions aux procureurs fédéraux.

Mais il convient de rappeler que Trump n’a encore été inculpé de rien et que la prudence des poursuites pourrait encore prévaloir. Même si Trump est inculpé, un procès potentiel présenterait d’autres défis, et s’il est reconnu coupable, une éventuelle peine pourrait ne pas être aussi sévère. Et bien qu’il fasse face à cette poursuite civile à New York, un procès n’est pas sûr non plus.

Les critiques de Trump qui espèrent qu’il sera retiré de la politique par inculpation ou prison espèrent peut-être en vain. S’il choisit de se représenter, ce sont probablement les électeurs qui décideront de son sort.

Ce que les procureurs prendront en considération avant de poursuivre une mise en accusation ou un procès de Trump

Quoi que vous pensiez de la force des preuves contre Trump dans ces diverses enquêtes, son statut de président sortant signifiait qu’il ne pouvait pas être inculpé pendant son mandat, selon la politique de longue date du ministère de la Justice. Et sa popularité continue parmi les électeurs républicains signifiait que la destitution se terminerait par un acquittement (car de nombreux républicains du Sénat auraient dû le condamner). Ainsi, de janvier 2017 à janvier 2021, le pouvoir de son bureau et le pouvoir de sa base politique l’ont protégé.

Depuis que Trump a quitté ses fonctions, son bouclier contre l’inculpation a disparu. Et tandis que sa base politique à droite reste forte, la scène a changé – les politiciens républicains ne sont plus les principaux décideurs.

Au lieu de cela, les procureurs ont les rênes. Divers procureurs – à New York, à Washington, DC et en Géorgie – ont examiné la conduite de Trump pour des crimes potentiels au cours des dernières années, examinant les pratiques commerciales de son entreprise, sa tentative d’annuler le résultat des élections de 2020 et s’il avait mal apporté des documents classifiés à Mar-à-Lago.

Ces procureurs devront évaluer la force des preuves contre Trump, déterminer s’il a effectivement commis des crimes et s’ils en convaincraient probablement un jury lors du procès. Les procureurs fédéraux devront également persuader des hauts fonctionnaires comme le procureur général Merrick Garland.

Déjouer la pensée de ces procureurs est difficile parce que nous n’avons pas accès aux preuves qu’ils examinent, ni à leur raisonnement juridique. Pour chacune des enquêtes Trump, nous ne savons pas s’ils pensent qu’ils examinent un cas de criminalité clair et fermé, si leur théorie juridique est étayée par de nombreux précédents ou est un peu nouvelle, ou si des cas similaires ont tendance à être amenés dans des situations similaires. (La tentative de Trump d’annuler l’élection a peu ou pas de précédent moderne aux États-Unis, il est donc difficile de savoir à quoi la comparer.)

Mais pour de nombreux procureurs, en particulier au ministère américain de la Justice, la prudence règne en maître. La poursuite d’un acte d’accusation et d’un procès dans une affaire très médiatisée nécessite beaucoup de ressources et présente le risque d’embarras si le procès se termine par un acquittement. Le manuel des poursuites du DOJ indique que les procureurs du gouvernement doivent non seulement déterminer s’ils croient que la personne a commis un crime, mais aussi si “les preuves recevables seront probablement suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation”.

Ainsi, les procureurs recherchent généralement un crime clair et ouvert. La question des documents classifiés peut sembler être un de ces crimes : Trump avait les documents, il n’aurait pas dû les prendre, alors ils pourraient penser qu’il devrait sans doute être inculpé.

Pourtant, de nombreuses complications pourraient rendre le gouvernement méfiant face à un éventuel procès. D’une part, ils veulent garder les documents secrets. Selon que le lieu se trouve en Floride (on ne sait pas encore où ils l’accuseraient), une condamnation par un jury pourrait être difficile. Et bien que les arguments de Trump sur le privilège de l’exécutif puissent sembler exagérés, cette Cour suprême ne s’est pas encore penchée sur eux.

Notez que lorsque l’ancien directeur de la CIA, David Petraeus, a fait l’objet d’une enquête pour avoir divulgué des documents classifiés à son biographe, il a finalement conclu un accord de plaidoyer pour deux ans de probation et une amende de 100 000 $. La conduite de Trump est encore trouble, alors c’était peut-être pire, et il est peu probable qu’il conclue un accord de plaidoyer comme l’a fait Petraeus, mais Petraeus a en fait divulgué les informations et Trump n’est pas connu pour l’avoir fait. Si une affaire devait être intentée et que Trump devait être reconnu coupable, il pourrait faire face à des conséquences similaires – voire à une peine moins sévère.

Désormais, les procureurs de Géorgie et de New York sont élus démocrates et pourraient être plus disposés à prendre des risques pour poursuivre Trump. Mais même eux pourraient avoir des raisons de prudence. Une inculpation et un procès de Trump engloutiraient tout ce que leur bureau pourrait faire pendant des années et deviendraient un effort exténuant, alors qu’ils deviendraient personnellement une cible prioritaire de Fox News et de la droite. Même si cela ne leur fait pas réfléchir, ils pourraient simplement décider qu’ils n’ont pas un dossier suffisamment solide.

Plus tôt cette année, Alvin Bragg, un réformateur de la justice pénale élu procureur de district de Manhattan, aurait exprimé des doutes sur l’enquête en cours sur les pratiques commerciales de Trump qu’il venait de reprendre, et deux procureurs à sa tête ont rapidement démissionné. (Bragg a insisté dans un communiqué cette semaine que l’enquête Trump de son bureau était “active et en cours”.)

Mercredi, la procureure générale de New York, Letitia James, a intenté une action civile dans cette même enquête, mettant en place un procès civil avec des conséquences potentiellement majeures pour l’organisation Trump. Même là, cependant, Josh Gerstein et Kyle Cheney de Politico affirment qu’un règlement reste une possibilité réelle, écrivant: « Poursuivre l’affaire jusqu’à son terme pourrait prendre des années et il n’y a aucune garantie qu’un juge acceptera d’accorder toute la réparation demandée par l’AG. .”

Seuls les électeurs peuvent vraiment faire tomber Trump

Si Trump est finalement inculpé au pénal, il faudra un certain temps avant un procès. Et même s’il est finalement condamné, selon les accusations, il n’est pas certain qu’il obtienne une peine particulièrement sévère.

Tout cela pour dire que, si Trump veut se présenter à nouveau à la présidence en 2024, il semble peu probable que les poursuites contre lui puissent le retirer complètement de la scène politique. (Certains libéraux sont enthousiasmés par le fait qu’une sanction pour la mauvaise gestion des documents gouvernementaux est la disqualification “d’occuper n’importe quel poste aux États-Unis”, mais de nombreux experts pensent que c’est inconstitutionnel tel qu’appliqué à la présidence, puisque les qualifications pour ce poste sont énoncées dans la Constitution .)

Au lieu de cela, l’avenir politique de Trump sera probablement déterminé par les urnes, s’il se présente à nouveau – aux primaires et aux élections générales.

Il y a un espoir parmi certains sceptiques de Trump, y compris dans le GOP, que le gouverneur Ron DeSantis (R-FL) se présentera et se révélera un puissant challenger. Peut-être que cela pourrait arriver, et peut-être que les problèmes juridiques de Trump contribueront à affaiblir sa position si les électeurs du GOP craignent qu’il ne soit un perdant électoral.

Pourtant, il est loin d’être clair comment les choses vont se dérouler. Comme mon collègue Zack Beauchamp l’a récemment écrit, les candidats Trump-esque ont plutôt bien réussi dans les primaires républicaines cette année, et Trump continue de mener tous les sondages primaires nationaux du GOP, généralement avec de larges marges.

En ce qui concerne les élections générales, si Trump y parvenait, c’est également trouble. Le président Biden a récemment déclaré que son “intention” était de se présenter à nouveau, mais qu’il s’agisse d’une “décision ferme” “reste à voir”.

Il aurait 81 ans le jour des élections, n’est pas populaire malgré une amélioration récente, et s’il ne se présente pas, on ne sait pas quel démocrate lui succéderait. On pourrait penser que sûrement après le 6 janvier, Dobbs, et avec des enquêtes criminelles au-dessus de sa tête, Trump est trop endommagé pour gagner une élection générale. Mais comme cela a été démontré en 2016, l’identité et la force politique du candidat démocrate compteront également.

Les enquêtes et les accusations pourraient bien nuire politiquement à Trump, même si ses fidèles inconditionnels resteront probablement à ses côtés quoi qu’il arrive. Mais dans les élections primaires et générales, ce qui serait vraiment nécessaire pour le battre est une alternative convaincante pour les électeurs vers laquelle affluer. C’est la seule façon dont l’ère Trump en politique pourrait vraiment se terminer.