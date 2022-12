Les murs du campus JNU défigurés par des slogans anti-brahmanes ; VC condamne le vandalisme et appelle à une action stricte

Certaines parties du campus de l’Université Jawaharlal Nehru (JNU) à Delhi ont été dégradées par des slogans contre les communautés brahmanes et baniya. Les étudiants ont allégué que les murs du bâtiment de l’École d’études internationales-II avaient été vandalisés.

L’administration JNU a pris note de la situation et a condamné l’acte de vandalisme. «Le vice-chancelier, le professeur Santishree D. Pandit a pris une note sérieuse de l’incident de dégradation des murs et des salles de faculté par des éléments inconnus du SIS, JNU. L’administration dénonce ces tendances exclusivistes sur les campus. De tels incidents ne seront pas tolérés car JNU appartient à tous », lit-on dans une déclaration de l’administrateur du collège.

Le doyen de l’École des études internationales et du comité des griefs a également été invité à enquêter et à soumettre un rapport au VC au plus tôt, selon le communiqué de l’administration.

Certaines des photos partagées sur les réseaux sociaux montraient des slogans peints sur les murs qui disaient – “Les brahmanes quittent le campus”, “Il y aura du sang”, “Brahmin Bharat Chhodo” et “Brahmino-Baniyas, nous venons vous chercher ! Nous allons nous venger .”

Quelques heures après l’incident, la JNU dans sa déclaration a déclaré que l’université défend l’inclusion et l’égalité et que le VC réitère la tolérance zéro pour tout type de violence sur le campus.

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ou ABVP, affilié au RSS, a accusé la gauche de tentative de vandalisme.

« L’ABVP condamne le vandalisme effréné des espaces universitaires par des crétins communistes. Les communistes ont écrit des abus sur les murs de JNU dans le bâtiment de l’École d’études internationales-II. Ils ont dégradé les chambres des professeurs libres penseurs pour les intimider”, a déclaré le président de l’ABVP JNU, Rohit Kumar.

“Nous pensons que les espaces universitaires doivent être utilisés pour des débats et des discussions et non pour empoisonner la société et la communauté étudiante”, a ajouté Kumar.

Le corps des enseignants de la JNU a également publié un tweet condamnant l’acte de vandalisme, accusant le “gang libéral de gauche” de vandaliser le campus.

“Alors que le gang gauche-libéral intimide toutes les voix dissidentes, il appelle à élire des représentants de la CE qui” peuvent affirmer les valeurs de respect mutuel et de civilité, et de traitement égal et juste de tous “. ‘civilité’ & ‘respect mutuel.’ Acte de vandalisme hautement déplorable !”, a tweeté le JNU Teachers’ Forum.

