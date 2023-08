Les Muppets prennent Manhattan en version 4K Ultra HD

Rares sont ceux qui ont réalisé l’intrigue hollywoodienne du « hé, les gars, montons un spectacle ! » mieux que les Muppetset leur réalisation ultime de ce scénario d’opprimé est probablement le fantasme de Broadway de 1984 Les Muppets prennent Manhattan-le troisième long métrage dans lequel ils ont joué après Le film des marionnettes et Le grand câlin des marionnetteset le dernier de la série à obtenir un Sortie 4K Ultra HD.

Ben Schwartz sur l’équilibre entre la comédie scénarisée et l’improvisation à Renfield | Entretien io9

Le film, qui a présenté l’idée des Muppet Babies, mettait en vedette Kermit et Miss Piggy. peut être un vrai mariage (cela dépend à qui vous le demandez ; la mariée dirait certainement que c’est juridiquement contraignant), et s’est vanté de ce qui est toujours l’un des plus grands de tous les temps Marionnettes camées de célébrités (Joan Rivers pour toujours), est « remasterisé en résolution 4K à partir du négatif original de la caméra avec Dolby Vision, ainsi que la toute nouvelle image audio immersive Dolby Atmos 4K et le mixage sonore Atmos approuvé par le réalisateur Frank Oz ». Vous pourrez voir chaque parcelle de feutre sur le visage de Kermit, et pratiquement sentir la piqûre de la côtelette de karaté emblématique de Piggy.

Les autres camées vedettes de celui-ci sont un groupe merveilleusement des années 80, avec Art Carney, Dabney Coleman, Elliott Gould, Gregory Hines, Liza Minnelli et Brooke Shields, entre autres ; aux yeux d’aigle Star Trek les fans pourraient également apercevoir Gates McFadden, présenté sous le nom de « Cheryl McFadden », qui a travaillé pour la Jim Henson Company avant de jouer dans La prochaine générationet apparaît ici en tant que secrétaire du personnage de Coleman.

Les Muppets prennent Manhattan a marqué les débuts en tant que réalisateur solo d’Oz, après avoir co-dirigé Le cristal sombre avec Jim Henson – et il est logique qu’il s’en tienne à quelque chose qu’il connaissait déjà extrêmement bien, jonglant avec son travail derrière la caméra avec ses rôles de Miss Piggy, Fozzie Bear, Animal et autres. Oz, qui a depuis mené une brillante carrière en réalisant principalement des comédies, notamment Sale scélérats pourris, Entrée et sortie, Doigt d’arcet Mort lors de funérailles, apportera sûrement un aperçu fascinant de sa toute nouvelle piste de commentaires, qui est la seule fonctionnalité spéciale incluse dans la version 4K Ultra HD. Le Blu-ray inclus dans la sortie n’en contient que deux, et ils ne sont pas nouveaux : une interview avec feu Jim Henson, et Short « Muppétismes » avec Miss Piggy, Kermit, Pepe et Fozzie.

Les Muppets prennent Manhattan arrive en 4K Ultra HD le 24 octobre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.