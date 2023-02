Les munitions britanniques «s’épuiseraient en un jour» dans la guerre contre la Russie

L’avertissement vient du général Sir Richard Barrons alors que la Russie intensifie la pression contre l’ouest Un ancien général britannique a averti que le pays serait à court de munitions si la guerre était déclarée contre Russie à cause d’années de compressions gouvernementales. Le général Sir Richard Barrons a lancé le terrible avertissement quelques jours seulement après que le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré que l’armée du pays avait été « évidée ». Il a averti que l’armée avait besoin de 3 milliards de livres sterling de plus par an pour rejoindre le niveau supérieur de l’OTAN. Mais le ministère de la Défense (MoD) a promis de dépenser 560 millions de livres sterling supplémentaires pour augmenter les stocks de munitions. Dans une colonne pour The Sun, le général Barrons a écrit: «C’est vraiment choquant. Mais c’est vrai. Et nous devons y remédier. «Le Royaume-Uni dépense plus pour la défense que n’importe quel allié de l’UE et nos braves forces armées sont depuis longtemps l’un des leviers les plus influents de la Grande-Bretagne dans le monde. “Pourtant, pendant des décennies, ils ont été creusés par des réductions de dépenses.” M. Wallace a averti que les dépenses militaires pourraient devoir augmenter pendant deux décennies en raison des menaces mondiales. Le général dit que l’armée a besoin de 3 milliards de livres sterling de plus par an (Photo: Forces de défense estoniennes)



Le ministère de la Défense (MoD) s’est engagé à dépenser 560 millions de livres sterling supplémentaires pour augmenter les stocks de munitions (Photo: Getty Images / iStockphoto) L’ancien Premier ministre Boris Johnson a exhorté le gouvernement à envoyer des avions de combat sur la ligne de front ukrainienne. Mais M. Wallace a averti que même s’il décidait d’envoyer des jets, le processus prend des “mois” et il n’y a “pas de baguette magique”. De meilleures nouvelles, les soldats ukrainiens commenceront à s’entraîner et à utiliser les chars Challenger 2 que le Royaume-Uni a envoyés dans le pays. Ils arriveront en Ukraine d’ici la fin du mois prochain et pourraient s’avérer être un tournant dans la guerre. L’Allemagne a également confirmé qu’elle enverrait Les chars Leopard 2 sur le champ de bataille, les États-Unis étant prêts à envoyer 31 chars Abrams. C’est la première fois que des chars allemands seront utilisés sur un champ de bataille européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les chars allemands et américains pourraient mettre des mois, voire des années, à atteindre l’Ukraine. Plus de nouvelles

Vladimir Poutine est également sur le point de lancer de nouveaux missiles hypersoniques, capables d’atteindre des vitesses de plus de 6 600 mph. Les missiles Zircon “imparables” seront testés depuis une frégate lors d’exercices navals au large des côtes africaines. Ils viseront une cible de surface à une distance de plus de 310 milles et constituent la dernière démonstration de force du dictateur russe. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

