Les municipalités du Québec veulent que leurs sources d’eau soient protégées et que l’industrie paie davantage

Le Québec possède trois pour cent de l’eau douce du monde, mais les municipalités à l’ouest de l’île de Montréal sont de plus en plus préoccupées par leur approvisionnement. Les responsables veulent que le prochain gouvernement oblige les industries à payer plus pour l’eau qu’elles utilisent.

Une fois par semaine, les travailleurs municipaux de la ville de Saint-Lazare, à l’ouest de Montréal, ajustent la flèche sur les panneaux indiquant le niveau de consommation d’eau.

Pendant la majeure partie de cet été, il a été pointé vers “élevé”. L’objectif des panneaux affichés autour de la municipalité est d’inciter les résidents à consommer moins d’eau.

“Au cours des dernières années, nous avons dû entrer dans une interdiction totale d’arrosage principalement à cause des sécheresses que nous avons connues et aussi à cause du COVID, où beaucoup de gens étaient à la maison et utilisaient plus d’eau que d’habitude”, a déclaré le maire. Geneviève Lachance.

“Nous avons dû agir pour nous assurer que nous n’entrons pas dans ces situations où nous devrons restreindre l’utilisation de l’eau.”

Saint-Lazare fait partie de la municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges, qui cet été adopté une motion demandant au gouvernement du Québec de divulguer les données sur la consommation d’eau souterraine.

La MRC a fait valoir qu’elle avait besoin de plus d’informations sur la quantité d’eau utilisée par les industries – et la quantité d’eau encore disponible – pour assurer le développement durable dans l’une des régions à la croissance la plus rapide de la province.

Les industries utilisent l’eau “presque gratuitement”

Le Québec possède trois pour cent de l’eau douce du monde, mais les municipalités du sud de la province sont de plus en plus préoccupés concernant l’approvisionnement.

À ce stade précoce de la campagne électorale, les libéraux du Québec ont la plate-forme la plus détaillée sur l’eau, y compris un engagement à augmenter les redevances sur l’utilisation industrielle de l’eau de six fois le montant actuel.

Dans les derniers jours de la session législative de juin dernier, la CAQ a déposé un projet de loi qui augmenterait ce que le gouvernement facture aux utilisateurs commerciaux d’eau, dans ce qui équivalait à une promesse électorale précoce.

Le parti a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il utiliserait le nouveau revenus pour protéger l’approvisionnement en eau de la province .

À l’heure actuelle, la province facture aux usines de pâtes et papiers, aux mines et aux fonderies d’aluminium — la catégorie d’utilisateurs qui dépendent d’énormes quantités d’eau — 2,50 $ par million de litres.

Une autre catégorie, qui comprend les compagnies d’eau embouteillée, est facturée 70 $ par million de litres.

Au total, la province n’a rapporté que 2,8 millions de dollars de revenus l’an dernier grâce à la consommation de 811 milliards de litres d’eau, selon les documents budgétaires.

Les taux de redevances au Québec n’ont pas augmenté depuis leur mise en place en 2010.

Le maire de L’Île-Perrot, Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, a dit qu’il aimerait que cela change.

“Tout ce que nous savons, c’est qu’ils obtiennent cette eau presque gratuitement”, a-t-il déclaré.

Les tarifs au Québec sont bien inférieurs à ceux de l’Ontario, ce qui a fait grimper le tarif facturé aux entreprises d’eau embouteillée à plus de 500 $ par million de litres en 2017.

Les pays européens facturent également plus. Le Danemark, par exemple, facture 10 000 $ par million de litres.

Roy Brouwer, directeur exécutif du Water Institute et professeur d’économie à l’Université de Waterloo, a déclaré que le Québec et le reste du pays doivent prendre davantage soin de leurs ressources.

“Le Canada a cette idée qu’il y a de l’eau en abondance, et bien sûr, il y a de l’eau en abondance”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que c’est un malentendu. Je pense en fait qu’il y a une menace d’insécurité de l’eau parce que ce n’est pas seulement la quantité, c’est aussi la qualité.”

La contamination, la surutilisation sont des préoccupations

À Vaudreuil-Soulanges, 18 des 23 municipalités dépendent exclusivement de l’eau souterraine — et la MRC veut protéger cette eau de la contamination et de la surutilisation par l’industrie.

Le mont Rigaud, dont une grande partie est couverte de forêt, joue un rôle crucial dans la région.

La pluie et la neige fondue s’infiltrent dans le sol au pied de la montagne, reconstituant l’approvisionnement en eau souterraine pour les résidents des environs.

(Nouvelles de Radio-Canada)

Bousez veut l’assurance du gouvernement que la montagne sera préservée.

“Près de 100 000 personnes tirent leur eau du sous-sol, nous ne pouvons donc autoriser aucune exploration minière”, a-t-il déclaré.

Bien qu’aucun projet de ce type ne soit imminent, la MRC a produit un rapport de 73 pages en 2019 concluant que la région devrait interdire les futures carrières d’exploitation minière et de gravier, étant donné sa dépendance aux eaux souterraines.

Bousez a déclaré que le gouvernement de la CAQ n’était pas réceptif à la demande de la MRC de rezoner la zone montagneuse pour assurer sa protection. Il espère que le prochain gouvernement en fera une priorité.

“L’eau est un problème partout”

Vaudreuil-Soulanges n’est pas le seul endroit dans la province qui veut plus de données sur l’utilisation industrielle de l’eau.

Marc Bishai, avocat au Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), est l’un de ceux qui pressent la province d’obliger les compagnies d’eau embouteillée et d’autres entreprises à divulguer la quantité d’eau qu’elles prélèvent du sol.

Il a déclaré que les municipalités ne savent pas quelle quantité d’eau est utilisée et si cela constitue une menace pour leur approvisionnement.

“Nous aurions besoin d’avoir accès à ces données pour pouvoir calculer les chiffres”, a-t-il déclaré.

“Lorsque des sociétés privées prélèvent de grandes quantités d’eau et refusent ensuite d’en informer le public, c’est vraiment un problème pour le public et pour les municipalités.”

UN rapport récent par Ressources naturelles Canada craignait que, bien que l’eau potable du Québec soit « généralement d’excellente qualité », les eaux de surface et souterraines pourraient être affectées par une réduction des débits due aux changements climatiques.

“Une telle situation aggraverait les pressions anthropiques telles que l’industrialisation, l’urbanisation, les activités agricoles, le développement des stations balnéaires et l’absence ou l’insuffisance des systèmes de traitement des eaux usées”, indique le rapport.

Dans Brome-Missiquoi, un comté régional au sud de Montréal qui abrite des collines et des terres agricoles, plus de la moitié des municipalités sont aux prises avec des problèmes d’eau. (Louis-Marie Philidor/CBC)

À Vaudreuil-Dorion, à deux pas de Saint-Lazare, débutera bientôt la construction d’un nouvel hôpital tant attendu.

L’établissement de santé est indispensable, a déclaré le maire de Saint-Lazare, mais il nécessitera également un approvisionnement stable en eau potable.

“L’eau est un problème partout dans le monde, pas seulement ici à Saint-Lazare, dans la MRC ou même au Québec”, a déclaré Lachance. Elle veut entendre tous les partis sur ce qu’elle dit être une question tellement urgente.

“Nous voyons des sécheresses et des pénuries d’eau en Europe. Nous le voyons en Chine, nous le voyons en Californie. Cela devrait donc être un sujet de discussion principal pendant les élections.”