Les mumfluenceurs de Battle of Love Island alors qu’une liste riche révèle comment les stars peuvent tirer profit des marques pour bébés et des confessions parentales

ILS sont devenus célèbres dans l’émission la plus sexy de la télévision, mais certains des candidats les plus glamour de Love Island sont maintenant installés avec des bébés.

Molly-Mae Hague dirige le groupe d’insulaires célèbres qui ont non seulement trouvé le bonheur dans la vie réelle avec un partenaire, mais ont également des enfants avec eux.

Molly-Mae Hague est maman de bébé Bambi – et peut gagner 19 000 £ par publication Instagram[/caption]

Et, loin de ruiner leur carrière, leurs petits ajouts pourraient les rendre encore plus populaires sur les réseaux sociaux à mesure qu’ils deviennent des mumfluenceurs.

D’Olivia Bowen, qui a eu son premier bébé l’été dernier, à Dani Dyer et Camilla Thurlow, ces Love Islanders peuvent faire de la menthe dans les offres promotionnelles en montrant leurs belles familles sur Instagram.

Molly-Mae Hague – 19 000 £ par poste

La jeune femme de 24 ans est devenue la mumfluenceuse ultime lorsqu’elle a accueilli sa fille Bambi avec son petit ami boxeur Tommy Fury en janvier.

Elle vaut déjà 6 millions de livres sterling et compte 7,5 millions d’abonnés sur Instagram, mais devenir maman a définitivement élargi ses activités commerciales.

Selon Hype Auditor, elle peut facturer jusqu’à 19 000 £ pour une publication sponsorisée sur sa grille et a collaboré avec de grandes marques comme icandy et PrettyLittleThing.

En tant que directrice créative de PrettyLittleThing, elle est définitivement le cerveau de leur nouvelle gamme pour bébés, très inspirée de Molly-Mae.

La majorité des articles de la gamme s’appellent « Bambino » et sont dans sa couleur préférée, le beige.

Ils comprennent un ensemble d’alimentation en silicone, un anneau de dentition et une tasse – tous à un prix compris entre 8 et 20 £.

Les critiques ont fustigé la collection pour être «trop beige», mais cela ne semble pas avoir affecté les ventes de Molly-Mae.

Olivia Bowen – 7,2k £ par poste

Olivia Bowen peut gagner jusqu’à 7 200 £ par publication Instagram depuis qu’elle est devenue maman d’Abel[/caption]

Ayant rencontré son mauvais mari Alex Bowen sur Love Island, beaucoup se sont demandé si leur relation résisterait à l’épreuve du temps.

Mais ils ont prouvé que les opposants avaient tort et ont accueilli leur premier bébé Abel en juin dernier.

La femme de 29 ans, qui a joué dans la saison deux, partage souvent les réalités de la maternité sur les réseaux sociaux et s’est ouverte sur sa grossesse, sa naissance et son corps post-partum.

Elle peut récupérer jusqu’à 7 200 £ pour un article sponsorisé et a collaboré avec de nombreuses marques pour bébés, notamment SilverCross, munchkinUK et nubyUK.

Elle a également partagé ses conseils de conception de pépinière sur le gramme et est apparue sur le podcast MadeByMammas où elle a courageusement révélé qu’une marque l’avait abandonnée pour ne pas avoir perdu suffisamment de poids de bébé.

Mais perdre cet accord ne semble pas l’avoir retenue, car Olivia peut rapporter jusqu’à 7 200 £ par publication sponsorisée.

Dani Dyer – Poste de 1,5 ka £

L’ancienne star de Love Island, 26 ans, a donné naissance à des jumelles le mois dernier et en a partagé un adorable cliché avec ses 3,5 millions de fans sur Instagram.

Les arrivées des jumeaux font de Dani une maman de trois enfants, ayant eu un fils, Santiago, avec son ex-petit ami et fraudeur condamné Sammy Kimmence en janvier 2021.

Kimmence a été emprisonné pendant trois ans et demi pour avoir fraudé deux retraités sur 34 000 £.

Mais Dani a mis cette horrible saga derrière elle et a maintenant évolué avec l’attaquant de West Ham Jarrod Bowen, qui est le père de ses jumeaux.

Dani est passionnée d’aider les nouvelles mamans en partageant ses difficultés sur les réseaux sociaux et est ambassadrice de Tiny Happy People de la BBC – un service éducatif qui propose des activités amusantes pour aider les jeunes enfants à développer leurs compétences en communication.

Elle est également ambassadrice de la grande marque pour bébés My Babiie et partage souvent des photos d’elle posant avec divers landaus sur son Instagram.

Camilla Thurlow – Poste de 2,1 ka £

Camilla Thurlow et Jamie Jewitt vont toujours bien – mariés et pères de deux enfants[/caption]

Ils sont peut-être arrivés deuxièmes de l’émission en 2017, mais Camilla et son mari Jamie Jewitt gagnent à vie.

Ils ont deux petites filles, Nell, trois ans, et Nora, un an, et les filles ont conclu des accords avec la marque de lavage Calgon, la chaîne de supermarchés Motatos UK et la société de nettoyage Ecover.

Leurs adorables filles sont souvent vues sur des photos Insta avec maman et papa.

Après la naissance de Nora, elle s’est associée à WhatsApp pour parler de l’importance de rester en contact avec ses amis et sa famille en tant que nouvelle maman.

Elle s’est également ouverte sur l’allaitement et la privation de sommeil en disant: « Certains jours, je me disais, oui, je peux fonctionner là-dessus, et d’autres jours, ça m’a vraiment rattrapée, surtout au début.

« J’essayais désespérément de tout faire correctement, en me mettant beaucoup de pression, ce qui, je pense, est tout à fait normal. »

Camilla, 33 ans, a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour maîtriser l’allaitement, ajoutant: « J’étais assez mal à l’aise au début. »

Cara De La Hoyde – Poste de 1,3 ka £

Cara De La Hoyde peut gagner 1 300 £ par poste de ses enfants avec Nathan Massey[/caption]

Cara est l’une des mamans les plus terre-à-terre de Love Island.

Le joueur de 32 ans fait la promotion de Very et McDonald’s depuis qu’il a deux enfants, Freddie, cinq ans, et Deliah, trois ans.

Cara a rencontré son mari Nathan Massey dans l’émission et le couple s’est marié en 2019, trois ans après leur victoire.

Cara a révélé comment elle avait donné des conseils à sa compatriote insulaire et meilleure amie Olivia Bowen lorsqu’elle l’attendait pour la première fois.

Elle est extrêmement honnête à propos de son expérience de maman et en 2021 a pleuré dans un message sincère sur la façon dont elle a été épuisée par sa petite fille qui a refusé de s’installer. Elle a ensuite remercié les fans de lui avoir donné des conseils.

Cara, qui a profité d’une croisière dans les Caraïbes sans enfants en avril, a été cruellement honteuse d’avoir fait la course à l’école dans son pyjama, tandis que Nathan avait honte de papa pour un poste de gueule de bois, mais le couple adore clairement les parents et poste souvent photos de leurs adorables enfants sur Insta.

Tyla Carr – 1 000 £ par poste

Tyla est une source d’inspiration pour les parents célibataires après s’être séparée de son partenaire lorsque son petit garçon Archie avait sept mois.

Elle s’est séparée de l’homme d’affaires Rossco Edmonds deux ans après être apparue dans l’émission en 2017.

Mais l’insulaire insouciante n’a pas laissé les défis de la coparentalité la retenir – malgré le partage de ses difficultés en tant que mère célibataire.

Sur la parentalité conjointe, elle a posté: «Je suis toujours un défenseur de la coparentalité, mais voici un peu plus de la réalité. Je ne suis pas un ange comme les gens le savent bien, je ne fais pas tout bien, en fait, je fais des erreurs tous les jours !

Tyla a partagé avec d’autres mamans comment elle s’est retrouvée avec des plaques chauves après s’être séparée de Rossco et avoir arrêté l’allaitement.

Elle et Archie sont souvent photographiés lors de journées sur son flux Instagram, profitant de voyages vers des premières de films, des fermes et des plages.

Cara fait principalement la promotion de produits de beauté et capillaires, mais elle pourrait gagner jusqu’à 1 000 £ par poste si elle empruntait la voie du mumfluencer.

Malin Andersson – Poste de 1,2 ka £

Malin Andersson peut gagner 1 200 £ par poste depuis qu’il a sa fille Xaya[/caption]

La défenseure de la santé mentale Malin est passionnée par les mamans qui s’occupent d’elles-mêmes ainsi que de leurs petits.

Le conférencier motivateur a accueilli sa petite fille Xaya avec son partenaire Jared en janvier 2020 après avoir tragiquement perdu son premier bébé.

Sa fille Consy est née prématurée de sept semaines en décembre 2018 et était soignée à l’hôpital Great Ormond Street, mais est malheureusement décédée à l’âge de quatre semaines.

Dans une conversation honnête sur le deuil, Malin, 30 ans, a déclaré que sa grossesse avec Xaya avait suscité « de l’émotion chez Consy parce que c’était tout le processus qui a conduit à sa mort ».

« Mais donner naissance a apporté des sentiments de joie, surtout parce qu’elle venait de la même cicatrice (césarienne), cela a suscité beaucoup de sentiments accablants d’amour et de bonheur. »

Malin s’est séparé de son petit ami Jared quelques mois après la naissance de Xaya en disant : « Il y avait beaucoup de pression. De plus, il ne m’a vraiment connue que sous le nom de Malin hormonale parce que j’étais enceinte pratiquement depuis que nous nous étions rencontrés pour la première fois !

« Je comptais tellement sur lui que j’ai l’impression qu’il s’est un peu perdu. C’était mieux pour nous deux de prendre quelques mois d’intervalle, alors c’est ce que nous avons fait.

Malin, qui encourage les mamans à pratiquer l’amour-propre, a soutenu un podcast de fertilité Boots et promu la société de soins de la peau de luxe Escentual.

Si elle tournait son attention vers le mumfluencing, elle pourrait gagner jusqu’à 1,7 000 £ pour chaque Instapost.