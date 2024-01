Les multivitamines peuvent ralentir la perte de mémoire chez les personnes âgées

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Une multivitamine quotidienne peut ralentir d’environ deux ans la perte de mémoire chez les personnes de 60 ans et plus, selon une étude publiée jeudi. Il s’agit de la troisième d’une série d’études évaluant les effets cognitifs d’une multivitamine quotidienne sur les personnes âgées. Et une revue systématique, ou méta-analyse, des trois études accompagnant l’article le plus récent a révélé que leurs résultats cumulés étaient similaires : le groupe prenant une multivitamine avait deux ans de moins en termes de fonction de mémoire que le groupe prenant un placebo. La méta-analyse a été réalisée par les mêmes chercheurs qui ont mené les trois études.

Chaque étude comptait des participants « sans chevauchement » et utilisait des méthodes différentes, produisant des résultats légèrement variés. Mais collectivement, ils s’ajoutent aux preuves croissantes selon lesquelles la prise quotidienne de multivitamines peut avoir un impact significatif sur la cognition chez les personnes âgées.

Le déclin cognitif est l’un des principaux problèmes de santé pour la plupart des personnes âgées, a déclaré Chirag Vyas, instructeur en investigation au service de psychiatrie du Massachusetts General Hospital et premier auteur de l’étude la plus récente. Un supplément quotidien constitue « une approche attrayante et accessible » pour le ralentir, a-t-il déclaré.

Les études font partie de l’étude COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes (COSMOS), un corpus de recherche plus vaste examinant les effets sur la santé de certains compléments alimentaires ; il s’agit d’une collaboration du Massachusetts General Hospital, du Brigham and Women’s Hospital, de l’Université Columbia et de l’Université Wake Forest.

L’étude la plus récente portant sur 573 personnes a révélé des améliorations statistiquement significatives de la mémoire à court et à long terme (rappel d’une liste de mots qui leur a été fournie lors d’un test, par exemple) chez ceux qui prenaient une multivitamine. Mais il y a eu moins d’avantages que dans la première étude pour les tâches des fonctions exécutives telles que compter à rebours ou nommer des animaux ou des légumes avec un temps chronométré, a déclaré JoAnn Mansonchef de la division de médecine préventive de Brigham et co-responsable de l’étude COSMOS avec Howard Sessodirecteur associé de la division.

La première étudequi testait la cognition des participants au moyen d’entretiens téléphoniques, a montré un retard de 1,8 an dans la perte de mémoire et le vieillissement cognitif, tandis que le deuxième étude, qui impliquait des évaluations basées sur le Web, a révélé que le groupe multivitaminé présentait environ 3,1 années de perte de mémoire en moins par rapport au groupe placebo. La troisième étude a montré un retard de deux ans dans la perte de mémoire.

La première étude a montré un bénéfice « significatif » à la fois sur la mémoire et la fonction exécutive, tandis que la deuxième étude s’est concentrée principalement sur la mémoire et non sur la fonction exécutive, a déclaré Manson.

De nombreux patients s’inquiètent d’être atteints de la maladie d’Alzheimer, a déclaré Paul E. Schulz, professeur de neurologie et directeur du Centre des troubles neurocognitifs de la McGovern Medical School de l’UTHealth Houston. Mais il s’agit souvent d’un déclin cognitif normal lié au vieillissement, dit-il.

“Ensuite, les gens me demandent : ‘Je suis content que ce ne soit pas la maladie d’Alzheimer, mais puis-je faire quelque chose contre cela ?”, a déclaré Schulz, qui n’a pas participé à la recherche. “Cette étude suggère la possibilité intrigante qu’un certain degré de vieillissement normal puisse être évité par une simple supplémentation en vitamines.”

Des résultats « époustouflants » dans une étude sur les multivitamines

“Les résultats sont époustouflants et solides dans leur cohérence”, a déclaré Manson, également professeur de médecine à la Harvard Medical School. « Chaque étude montre un résultat légèrement différent mais, prises ensemble, elles constituent une indication puissante des bienfaits globaux des multivitamines sur la mémoire et le vieillissement cognitif. »

La recherche – tous des essais cliniques randomisés contrôlés par placebo, considérés comme la « référence » en matière de méthodologie – a étudié 5 000 participants et a duré deux à trois ans. La dernière étude et méta-analyse est parue jeudi dans l’American Journal of Clinical Nutrition..

La probabilité que ces découvertes se produisent par hasard est inférieure à 1 sur 1 000, selon les calculs de la méta-analyse, a déclaré Manson. Cela augmente « la probabilité qu’il s’agisse d’effets réels des multivitamines », a-t-elle déclaré.

Toutes les études ont utilisé une multivitamine couramment disponible : Centrum Argent pour Adultes (50 ans et plus). Mais, même si elles n’ont pas été étudiées, « toute multivitamine de haute qualité est susceptible d’apporter des avantages similaires », a déclaré Manson.

« Nous disposons de trois études distinctes, plus une analyse combinée, qui confirment les résultats », a-t-elle déclaré. « S’il s’agissait d’un médicament coûteux, il ferait l’objet d’une commercialisation agressive, avant même qu’il y ait des preuves de sa sécurité à long terme. » Les multivitamines sont en vente libre et abordables, et « nous savons déjà qu’elles sont sans danger lorsqu’elles sont prises pendant de nombreuses années », a-t-elle déclaré.

La troisième étude et la méta-analyse ont été financées par des subventions accordées par les chercheurs de Mars Edge, de la division des sciences de la vie de Mars Inc. et des National Institutes of Health. Les comprimés et emballages multivitaminés et placebo ont été donnés par le fabricant de Centrum Silver, Pfizer Consumer Healthcare (maintenant Haleon), qui n’a pas fourni de financement, ont indiqué les chercheurs.

Sesso a en outre déclaré avoir reçu des subventions accordées par les chercheurs de Pure Encapsulations et Pfizer, ainsi que des honoraires ou des déplacements pour des conférences du Council for Responsible Nutrition, BASF, NIH et de l’American Society for Nutrition pendant la conduite de l’étude.

Une alimentation saine est importante

Les deux premières études étaient diversifiées sur le plan racial et ethnique parce que les entretiens avaient lieu par téléphone ou en ligne, tandis que la troisième l’était moins parce qu’elle impliquait des tests en personne sur des participants confinés à la région de Boston – une limite de l’étude que les chercheurs ont reconnue.

Les différences entre les participants et la méthodologie ont probablement contribué aux écarts dans les résultats, a déclaré Manson.

“La grande majorité des participants étaient blancs, ce qui ne reflète pas la population des personnes âgées dans son ensemble”, a déclaré Christine Kistler, professeur agrégé de gériatrie à l’Université de Pittsburgh qui n’a participé à aucune des études. “J’aurais également aimé que les études soient menées sur une période plus longue.”

Kistler a également déclaré que “les gens voudront peut-être couvrir leurs paris et prendre une multivitamine, car il n’y a pas de mal, mais je m’en tiendrai à une alimentation saine, à l’exercice et à un bon sommeil pour l’instant”.

Les individus pourraient obtenir des vitamines et des minéraux essentiels à la santé du cerveau grâce à une alimentation saine, a déclaré Manson. Mais « de nombreuses personnes présentent des carences en un ou plusieurs micronutriments importants pour la fonction cognitive », parmi lesquels les vitamines B12 et D, lutéine et zinc, dit-elle.

Le produit Centrum en contient. Mais « cela ne signifie pas que les gens devraient abandonner une alimentation saine parce qu’ils prennent des multivitamines », a-t-elle déclaré.

Les multivitamines et les minéraux sont déjà populaires parmi les Américains. Plus que 39 pour cent des personnes âgées de plus de 60 ans en prennent, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

“Bien que cette étude ne remplace pas les recommandations d’avoir une alimentation saine, elle renforce les résultats précédents et reste la meilleure preuve qui soit en faveur de la prise d’une multivitamine, au moins pour les personnes âgées de 60 ans et plus”, a déclaré Donald Hensrudspécialiste en nutrition à la clinique Mayo, n’a pas non plus participé à l’étude.