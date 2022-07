Les multiples utilisations de la réalité virtuelle

Pour ceux qui ont connu les années 1990, la réalité virtuelle était une douce utopie que l’on imaginait grâce à des films comme Le Cobaye, ou bien le Virtual Boy de Nintendo. Deux décennies plus tard, la réalité virtuelle est largement accessible et de nouvelles applications sont trouvées tous les jours.

Elle peut être utilisée pour jouer aux jeux-vidéos ou bien à des jeux de casino, que vous utilisiez ou non des Transversales Roulette Stratégie pour gagner. Cependant, les utilisations de la réalité virtuelle vont au-delà du simple divertissement et on assiste à de plus en plus d’innovations en lien avec cette technologie dans le domaine médical ou éducatif.

Voici les innovations les plus intéressantes de la réalité virtuelle auxquelles nous avons pu assister ces dernières années.

Les casques Meta Quest : un projet sociétal

Le Metaverse est un concept très populaire en ce moment et le projet Meta de Mark Zuckerberg est un terrain propice à de nombreuses innovations, c’est du moins ce qui est annoncé sur le papier par le PDG de Facebook.

L’une de ses innovations est le Meta Quest, un casque de réalité virtuelle qui permet d’explorer le monde virtuel du Metaverse. La nouveauté réside dans le fait que, au lieu d’utiliser des manettes comme avec un Oculus Rift, l’utilisateur a des capteurs sur le bout des doigts. Ceci contribue à rendre l’expérience encore plus immersive, notamment pour ceux qui n’ont jamais eu l’occasion d’essayer un casque de réalité virtuelle.

Ce n’est pour l’instant qu’une vidéo conceptuelle de ce que pourrait donner la technologie qui nous est présentée. Néanmoins, il s’agit là d’un projet prometteur et ses créateurs ont déjà quelques idées de comment la technologie pourrait être exploitée. Dans cette vidéo, on aperçoit une étudiante en médecine s’entraîner à la chirurgie, ce qui confirme l’ambition de Zuckerberg de faire du casque un outil éducatif.

Le futur casque d’Apple : la promesse d’un casque mixte

Si rien n’a encore été officiellement annoncé par la firme à la pomme en termes de date de sorties, on sait déjà que le projet est ambitieux grâce à des tweets de l’analyste Ming-Chi Kuo. Ce nouveau casque devrait permettre à ses utilisateurs de passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée quasi-immédiatement.

Ce changement pourrait permettre de passer d’un monde totalement virtuel au monde réel avec des objets en 3D placés dans l’espace en un clin d’œil. En termes de divertissement, cela implique qu’il serait possible de concevoir des jeux qui se déroulerait dans un monde virtuel avant de changer de gameplay pour vous demander de jouer dans le monde réel.

Toutefois, les applications possibles ne concernent pas que le monde du jeu vidéo. Puisque le casque fonctionnerait avec un OS natif d’Apple, il est tout à fait envisageable de pouvoir l’utiliser dans la vie de tous les jours. On pourrait alors imaginer jouer à un jeu ou accéder à des applications en réalité virtuelle, puis passer en réalité augmentée afin de passer ses appels, utiliser un GPS ou faire son shopping, par exemple.

D’après l’analyste, le casque pourrait sortir dès 2023, ce qui n’est pas si loin au vu de la technologie proposée.

La réalité virtuelle changera-t-elle notre manière de vivre ?

À l’heure actuelle, les casques de réalité virtuelle sont limités dans leur utilisation quotidienne à cause de leur poids, leurs tailles et leurs autonomies. Cependant, les objets prévus pour la prochaine génération virtuelle semblent faire le choix d’un équipement plus léger ; la comparaison peut ainsi se faire avec une paire d’écouteurs, par exemple.

Il s’agit d’une technologie qui a le potentiel de rapidement s’imposer dans nos sociétés comme l’ont fait en quelques années les écouteurs sans fil ou les smartphones. Encore faut-il que les constructeurs parviennent à en justifier le prix avec des fonctionnalités pratiques.