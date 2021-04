Dans le monde d’Alfred Hitchcock, la ressemblance est fatale. C’est l’histoire de «Vertigo», de Charlie, dans «Shadow of a Doubt», du nom d’un oncle bien-aimé qui s’avère être un meurtrier notoire de riches veuves. Pensez aux hommes faussement accusés dans «The Lodger», «The Wrong Man», «The Thirty-Nine Steps», «I Confess», «North by Northwest» et «Frenzy».

Bien sûr, il n’y avait personne à qui ressembler lui. Avec son uniforme de costumes sombres, sa manière victorienne, il était une relique à son époque. Seul Mickey Mouse a coupé un profil plus distinctif. Et malgré toute l’influence de ses films, il n’a pas de véritables héritiers, personne qui combine le silence, le suspense et l’esprit de cette manière particulière, avec son autoréférentialité clignotante et le fourré de fétiches et de symboles qui sont devenus une grammaire à eux – les escaliers, les valises et les blondes glacées, les lignes parallèles, les sinistres verres de lait.

On dit que plus de livres ont été écrits sur Hitchcock que sur tout autre cinéaste. L’élégant et modeste «Les douze vies d’Alfred Hitchcock» d’Edward White n’offre pas une grande révélation mais une nouvelle façon provocante de penser la biographie.

Toute vie est une étude en contradiction – Hitchcock est peut-être plus que la plupart. C’était un homme qui avait peur du noir et qui était amoureux des films. (D’autres phobies incluaient les foules et solitude.) Il était un mari réputé uxorious qui aurait attaqué ses actrices et assistants. Un homme honteux pour son corps (le «prophète de 300 livres», comme l’appelait The Saturday Evening Post), assailli de dégoût de soi, qui pourtant possédait un énorme désir d’être vu et utilisait sans relâche son corps comme un outil de promotion.