Les multiples casquettes d’un expert en sepsis

La Dre Alison Fox-Robichaud est chercheuse à l’Institut de recherche sur la thrombose et l’athérosclérose (TaARI), directrice scientifique de Sepsis Canada, médecin en soins intensifs au HHS et titulaire d’une chaire de recherche sur le sepsis au HHS. Experte nationale en sepsis, elle a joué un rôle déterminant, à l’échelle locale et nationale, dans la sensibilisation au sepsis.

La passion de la Dre Alison Fox-Robichaud pour la recherche remonte à son adolescence, lorsqu’elle passait l’été entre le lycée et l’université à travailler dans un laboratoire de recherche de l’Université McMaster.

« Depuis que j’ai terminé mes études secondaires et chaque été à l’université, j’ai travaillé dans un laboratoire », explique Fox-Robichaud, qui a ensuite bâti une brillante carrière en tant que médecin de soins intensifs à Hamilton Health Sciences (HHS), expert national en septicémie et chercheur à l’Université de Hamilton. Institut de recherche sur la thrombose et l’athérosclérose (TaARI) du HHS et de McMaster. Elle est également titulaire de la chaire de recherche sur la septicémie du HHS.

« Le Dr Fox-Robichaud a joué un rôle déterminant, à l’échelle locale et nationale, dans la sensibilisation à la septicémie, y compris à ses conséquences à long terme », déclare le Dr Marc Jeschke, vice-président de la recherche et directeur scientifique du HHS.

« En plus de prendre soin de nos patients les plus malades, ses recherches de pointe visent à sauver des vies et à améliorer la qualité de vie des patients atteints de septicémie et des survivants, et elle y parvient grâce à diverses approches uniques et à fort impact. »

Fox-Robichaud partage davantage sur ses rôles dans les soins de santé, notamment la recherche sur la septicémie pour Journée mondiale contre le sepsis le 13 septembre.

À la découverte de l’œuvre de sa vie

Fox-Robichaud encadre également la prochaine génération de médecins en tant que professeur de médecine à l’Université McMaster et en tant que directeur de l’enseignement médical au HHS.

« Ma mère était infirmière scientifique et mon modèle. »

En tant que jeune adulte, sa mère, la Dre Jo-Ann Fox-Threlkeld, professeure émérite à McMaster, était son mentor. Fox-Threlkeld travaillait dans un laboratoire de recherche et a été l’une des premières infirmières au Canada à obtenir un doctorat en physiologie. « Ma mère était une infirmière scientifique et mon modèle », explique Fox-Robichaud.

Le Dr Fox-Robichaud s’occupe de patients gravement malades, notamment de personnes atteintes de septicémie, dans l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital général HHS de Hamilton, tout en effectuant des recherches sur la septicémie. Cette maladie est causée par une réponse incontrôlée à une infection et constitue la maladie la plus mortelle au monde, tuant plus de personnes dans le monde que le cancer.

« L’une des recherches qui me passionne le plus consiste à trouver des outils permettant de reconnaître plus rapidement la septicémie. »

À l’époque où elle était étudiante, son expérience de résidence en médecine interne à Calgary l’a orientée vers une carrière de chercheuse en sepsis, du laboratoire au chevet du patient. « J’ai découvert l’USI au cours de ma deuxième année de résidence et je n’ai jamais regretté mon choix », explique Fox-Robichaud, ajoutant que c’est aussi à cette époque de sa vie qu’elle a développé un vif intérêt pour la recherche sur le sepsis et les soins aux patients atteints de cette maladie.

« Au cours de ma résidence, j’ai réalisé que la maladie qui me passionnait particulièrement était la septicémie. »

Pendant sa résidence, elle a passé tous ses cours optionnels et son temps libre à travailler dans un laboratoire. « J’étais déterminée à devenir une clinicienne scientifique. » Les cliniciens scientifiques sont des médecins ou d’autres professionnels de la santé qui soignent des patients et effectuent également des recherches en laboratoire humide, ce qui implique la manipulation de liquides, de matières biologiques et de produits chimiques.

Étude de la septicémie

Après avoir terminé sa résidence, Fox-Robichaud est retournée à McMaster, où elle a été embauchée comme scientifique de laboratoire axée sur les soins intensifs. Elle a travaillé pendant près de sept ans à ce poste avant d’assumer le rôle de chercheuse principale locale dans son premier essai clinique impliquant des patients atteints de sepsis. De nombreux projets de recherche ont suivi au fil des ans, notamment en tant que responsable de site pour de grands projets Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) études et diriger certaines études financées par l’industrie.

« Le Dr Fox-Robichaud a joué un rôle déterminant, à l’échelle locale et nationale, dans la sensibilisation à la septicémie et à ses conséquences à long terme. »

Elle est actuellement responsable d’une étude de réorientation de médicaments du HHS visant à traiter les patients atteints de sepsis dans l’unité de soins intensifs. Elle est également l’investigatrice principale locale de trois autres essais cliniques actuellement en cours et d’un autre sur le point de démarrer.

Au cours des dernières années, Fox-Robichaud s’est également impliquée dans la recherche sur les services de santé, en lien avec la réduction des taux de septicémie. La prévention de la septicémie contractée à l’hôpital est une priorité stratégique pour le HHS.

Un nouveau focus

La recherche sur les services de santé vise à améliorer l’efficience et l’efficacité des professionnels de la santé et du système de santé par des changements dans les pratiques et les politiques. Elle peut inclure l’étude des facteurs sociaux, des systèmes de financement, des structures et des processus organisationnels, des technologies de la santé et des comportements personnels qui influent sur l’accès aux soins de santé, la qualité et le coût des soins de santé et, en fin de compte, sur la santé et le bien-être des personnes. Cette branche de recherche l’a amenée à devenir directrice scientifique du Sepsis Canada.

Faire du sepsis une priorité locale et mondiale

En 2017, le Organisation Mondiale de la Santé a identifié la septicémie comme une priorité mondiale en matière de santé, exhortant les pays à prendre des mesures pour réduire le fardeau de la septicémie grâce à une prévention, un diagnostic et une gestion améliorés.

En réponse à cette situation, les IRSC ont financé Sepsis Canada, un réseau national de recherche visant à mieux comprendre les causes de la septicémie, à améliorer la prévention, la détection et la gestion, et à soutenir le rétablissement et la réadaptation.

« L’une des recherches qui me passionne le plus est de trouver des outils pour reconnaître plus rapidement la septicémie », explique Fox-Robichaud. « Que ce soit à l’hôpital ou dans la communauté, nous avons besoin de meilleurs outils pour reconnaître la septicémie. Les scores du système d’alerte précoce sont l’un de ces outils. »

L’un de ses premiers projets dans le domaine des services de santé a été le développement du Hamilton Early Warning Score (HEWS) au HHS. Le HEWS est utilisé par les équipes soignantes des hôpitaux pour reconnaître les premiers signes de maladies afin d’intervenir et de les gérer précocement.

La Dre Fox-Robichaud s’intéresse également à la recherche visant à soutenir les survivants de la septicémie. Le syndrome post-sepsie touche jusqu’à la moitié des survivants de la septicémie, et ses effets secondaires à long terme peuvent inclure des troubles du sommeil, de graves douleurs musculaires et articulaires, une diminution des fonctions cognitives, une insuffisance rénale et des problèmes respiratoires.

« Il n’existe pas beaucoup de recherches sur la survie, nous ne connaissons donc pas bien cette population de patients », explique Fox-Robichaud. « Je suis très intéressée par les études qui cherchent à déterminer comment nous pouvons aider les survivants de la septicémie au HHS. »

