Les multinationales exhortent Janet Yellen à ne pas laisser la politique empêcher l’accord sur l’acier aux États-Unis

Les grandes entreprises multinationales exhortent l’administration de Joe Biden à garder la politique en dehors de tout examen de sécurité nationale de l’achat de US Steel par Nippon Steel après une réaction bipartite à l’accord à Washington.

Le projet d’acquisition par la société japonaise du sidérurgiste basé à Pittsburgh pour 14,9 milliards de dollars a provoqué l’indignation d’éminents législateurs, des responsables de l’administration Biden appelant à une enquête pour des raisons de sécurité nationale.

La Global Business Alliance, un groupe commercial représentant les plus grandes multinationales étrangères investissant aux États-Unis, a écrit mardi à la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour lui demander de se concentrer « uniquement sur les faits réels » lors de la conduite d’un éventuel examen, malgré « la rhétorique adoptée ». de tout le spectre politique ».

Yellen préside le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (Cfius), une agence intergouvernementale qui vérifie si les accords peuvent nuire à la sécurité nationale.

« Le Cfius ne devrait jamais devenir un outil permettant d’obtenir des faveurs politiques ou de permettre à des concurrents nationaux de réaliser quelque chose qu’ils ne peuvent pas faire dans un marché concurrentiel », a écrit Nancy McLernon, directrice générale de la GBA. « Les efforts visant à retarder ou à faire dérailler les révisions du Cfius pourraient avoir des conséquences considérables, nuisant au climat d’investissement américain », a-t-elle déclaré.

Le président Biden lui-même a apporté son soutien à une éventuelle enquête de sécurité nationale sur l’accord, bien que le Japon soit l’un des alliés militaires les plus proches des États-Unis.

US Steel, symbole des prouesses manufacturières américaines, possède des usines en Pennsylvanie et dans le Michigan, deux États dont Biden devra probablement gagner pour conserver la présidence lors des élections de novembre.

Les près de 200 membres de GBA comprennent de grandes entreprises de divers secteurs, notamment Nestlé USA, AstraZeneca, Diageo, Mercedes-Benz, Panasonic, Sony Corporation of America et le fabricant de puces TSMC. Nippon Steel n’est pas membre.

Nippon Steel, le quatrième sidérurgiste mondial, a accepté de payer 55 dollars par action en numéraire pour US Steel, mais l’incertitude des investisseurs quant aux perspectives de l’accord a laissé les actions du groupe américain bien en dessous de ce niveau. Mercredi après-midi, ils s’échangeaient à 48,36 $.

Les législateurs républicains, dont JD Vance de l’Ohio, Josh Hawley du Missouri et Marco Rubio de Floride, ont écrit à Yellen pour exiger que l’accord soit bloqué.

Summer Lee, membre démocrate du Congrès de Pennsylvanie, où est basé US Steel, s’est également opposé à l’acquisition, aux côtés des sénateurs démocrates John Fetterman et Bob Casey, tous deux de cet État.

L’accord a également été accueilli avec hostilité par le syndicat United Steelworkers, qui a déclaré que ni Nippon Steel ni US Steel ne l’avaient consulté au préalable. En décembre, le président du Syndicat des Métallos, David McCall, a accusé US Steel d’avoir choisi de « mettre de côté les inquiétudes de sa main-d’œuvre dévouée et de vendre à une entreprise étrangère ».