Les MST augmentent à New York, selon des données alarmantes sur la santé – voici pourquoi

Le nombre d’infections sexuellement transmissibles a augmenté dans la Big Apple, ce qui perturbe les nouvelles données du ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale de la ville.

Le taux de gonorrhée est en hausse de 11 % chez les hommes et le taux de syphilis a grimpé de 36 % chez les femmes, selon le Rapport de surveillance des infections sexuellement transmissibles 2022, publié mardi.

Les taux d’infection sont particulièrement préoccupants pour les jeunes de New York.

Les filles et les femmes âgées de 15 à 24 ans étaient cinq fois plus susceptibles de souffrir de chlamydia que les femmes de toute autre catégorie d’âge. Les cas dans ce groupe d’âge représentaient environ 58 % de tous les diagnostics de chlamydia dans toute la ville.

Parallèlement, les taux de gonorrhée étaient les plus élevés chez les hommes âgés de 25 à 34 ans. Le nombre d’hommes atteints de chlamydia rectale a également augmenté pour la deuxième année consécutive.

Le rapport de surveillance des infections sexuellement transmissibles 2022 de la ville a été publié mardi.

“Les données soulignent l’importance du soutien et des services en matière de santé sexuelle”, a déclaré le commissaire à la santé, le Dr Ashwin Vasan. déclaré après la publication du rapport.

Les experts de la santé affirment que plusieurs raisons pourraient expliquer l’augmentation du nombre de cas.

La pandémie de coronavirus a probablement empêché de nombreux habitants de la ville de New York de rechercher des soins médicaux pour d’éventuelles IST en 2020 et 2021.

Les données publiées mardi couvrent l’ensemble de 2022 – une année au cours de laquelle de nombreuses personnes ont commencé à retourner chez leurs prestataires de santé pour des tests et un traitement. À mesure que les tests ont augmenté, le nombre de cas a augmenté également, ce qui signifie qu’il n’y a pas nécessairement plus d’infections.

Deuxièmement, les médecins du ministère ont noté que de nombreuses communautés « sont confrontées à des obstacles en matière de soins », comme en témoignent les divergences dans les cas ventilés par race, lieu et orientation sexuelle.

Par exemple, les taux de syphilis ont augmenté de manière disproportionnée chez les femmes latines/hispaniques et noires, tandis que la chlamydia et la gonorrhée étaient présentes presque deux fois plus dans les « quartiers pauvres ».



Pendant ce temps, la communauté LGBTQ+ a enregistré près de deux fois plus d’infections par habitant que ses homologues hétérosexuels.

« Le libre accès aux données est essentiel pour éliminer enfin les disparités tenaces en matière de santé », a déclaré le Dr Joseph Osmundson, professeur adjoint de clinique au département de biologie de l’Université de New York.

« Nous avons énormément de travail à faire pour promouvoir un accès équitable aux soins et à la prestation des services », a ajouté le Dr Vasan.

Le manque d’utilisation du préservatif pourrait également être un facteur, le Dr Nima Majlesi, directrice de la toxicologie médicale à l’hôpital universitaire de Staten Island, ayant récemment déclaré au Post que les messages de santé publique avaient « minimisé » l’importance des rapports sexuels protégés ces dernières années.

« Les gens utilisent de moins en moins souvent des préservatifs », a-t-il déclaré.

Les médecins du ministère ont noté que de nombreuses communautés « sont confrontées à des obstacles en matière de soins », comme en témoignent les divergences dans les cas ventilés par race, lieu et orientation sexuelle.

« Le libre accès aux données est essentiel pour enfin éliminer les disparités tenaces en matière de santé », a déclaré le Dr Joseph Osmundson, professeur adjoint de clinique au département de biologie de l'Université de New York.

Cependant, tout n’était pas sombre pour la Big Apple, les données montrant des tendances positives.

Les taux de gonorrhée ont diminué de 15 % chez les femmes de la ville de New York, tandis que les cas de syphilis congénitale ont également diminué par rapport à 2021.

« Se faire tester pour les IST est de la plus haute importance », a déclaré le Dr Sarah Braunstein, commissaire adjointe du Bureau de l’hépatite, du VIH et des infections sexuellement transmissibles du ministère de la Santé. “Connaître votre statut IST vous permet de prendre soin de vous et de vos partenaires sexuels, d’obtenir un traitement si vous en avez besoin et constitue une passerelle vers des soins de santé sexuelle à plus long terme.”











