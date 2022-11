La récession mondiale est une réalité, nous sommes donc nombreux à rechercher les moyens les moins chers de regarder la Coupe du monde. Heureusement, aux États-Unis, il existe un certain nombre d’options abordables pour regarder les 64 matchs. De plus, ceci est disponible en anglais et en espagnol, selon les préférences du spectateur.

Pour commencer, les chaînes diffusant les jeux aux États-Unis sont FOX Sports et Telemundo Deportes. FOX a la couverture en anglais et Telemundo avec l’espagnol. Ces deux offrent des chaînes en direct (OTA). Par conséquent, tout ce dont les utilisateurs ont besoin pour y accéder est simplement une antenne fixée au téléviseur. Les antennes elles-mêmes sont assez bon marché. Traditionnellement, les antennes coûtent moins de 20 $, mais leur prix augmente à mesure que la qualité s’améliore.

C’est essentiel pour regarder les matchs en anglais avec un budget limité pour un public anglophone. FOX met également des jeux sur FS1, ce qui fait que certains concours nécessitent d’autres fournisseurs de câble, de streaming ou de satellite. Cependant, Telemundo propose presque tous les jeux, tandis qu’un petit nombre sont sur Universo.

Les moyens les moins chers de regarder la Coupe du monde

Le moyen le plus abordable de regarder la Coupe du monde avec un budget limité est peut-être d’utiliser Peacock Premium. Le service de streaming payant de NBC propose tout 64 retransmissions en direct de la Coupe du monde. Ceci indépendamment du fait qu’ils soient ou non sur Telemundo ou Universo. De plus, Peacock a des jeux à la demande que vous risquez de manquer avec les premiers coups d’envoi.

Cependant, si vous vous consacrez à regarder en anglais, vous pouvez toujours profiter du prix de 4,99 $ sur Peacock. Synchronisez la diffusion en espagnol de Telemundo ou Universo avec la radio en anglais. BBC Radio 5 Live, TalkSPORT et Sirius XM FC ont des émissions de radio de tous les jeux en anglais. Et si BBC Radio 5 est géobloqué, vous pouvez essayer un essai de 30 jours sur un VPN pour le débloquer.

En plus d’utiliser les chaînes OTA, qui ne nécessitent qu’une antenne, Sling Latino couvre les jeux diffusés sur Universo. Sling Latino ne coûte que 10 $ par mois. Par conséquent, vous auriez accès aux jeux simultanés que Telemundo ne peut pas diffuser.

Encore une fois, Peacock reste l’option la moins chère, car elle ne coûte que 4,99 $ par mois et donne accès aux 64 matchs de la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / ANP