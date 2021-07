Les mouvements violents du marché prépareront le terrain pour un retour massif: Art Hogan

Le haussier du marché, Art Hogan, regarde au-delà du début difficile de la semaine de négociation.

Le stratège en chef du marché de National Securities s’attend à ce que les mouvements violents préparent le terrain pour un retour massif qui l’incitera à relever son objectif de fin d’année S&P 500.

« Nous voici avec tout à vendre dans un mode sans risque. Les gens s’entassent dans les Trésors », a déclaré Hogan à « Trading Nation » de CNBC lundi. « Probablement, tout cela s’étire. »

Le Dow Jones a connu sa pire journée lundi sur la nervosité associée aux risques de variante de Covid-19 Delta. Le S&P 500 et le Nasdaq à forte technicité ont connu leurs plus fortes baisses depuis mai. De plus, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a glissé à 1,17 %, un creux de cinq mois.

« C’est une tache sur l’écran radar », a déclaré Hogan.

Hogan pense qu’un retrait de 5% à 10% est en train de se dérouler. Mais il souligne que ce serait normal.

« Nous avons un prélèvement de 5 % chaque année en moyenne. Souvent, nous avons un prélèvement de 10 % sur une base annuelle », a noté Hogan.

Dans cet environnement, il encourage les investisseurs à long terme à privilégier la croissance et les titres cycliques à parts égales. Il a eu la stratégie qui remonte aux premiers jours de la pandémie.

« Si vous rééquilibrez cela tous les deux mois et maintenez ce niveau d’haltères, je pense que vous allez surpasser le S&P 500 », a-t-il déclaré. « Vous l’avez fait l’année dernière, et vous le ferez probablement encore cette année.

Côté croissance, Hogan aime la 5G, la sécurité du cloud et le cloud computing. Il préfère les financières, l’énergie, l’industrie et les matériaux parmi les cycliques.

Hogan, qui supervise 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion, reconnaît que les risques de Covid-19 augmentent. Mais il doute que cela entraînera des restrictions extrêmes et un ralentissement significatif de la croissance économique.

« Nous avons une mémoire à très court terme et une mémoire musculaire très tonique vis-à-vis de [Covid] augmente », a-t-il déclaré. « Cette vague actuelle atteindra probablement son apogée et nous recommencerons à nous concentrer sur des choses sur lesquelles nous devrions nous concentrer, comme une forte croissance des bénéfices. »

Hogan prédit que la saison des résultats du deuxième trimestre, qui est en cours, dépassera largement les estimations de Wall Street. S’ils le font, il s’attend à augmenter son objectif de fin d’année S&P 500 de 4 400, soit une augmentation de 3% par rapport à la clôture de lundi.

« Il y a beaucoup de potentiel sur ce marché. La volatilité fait partie de ce processus », a déclaré Hogan. « N’oubliez pas qu’il s’agit d’une économie qui commence tout juste à rouvrir et que ce sont des consommateurs qui commencent tout juste à redevenir actifs. »

