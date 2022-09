Les mouvements sensuels de Nora Fatehi sur la chanson Manike de Thank God gagnent le YouTuber coréen ; ses réactions sont inestimables [Watch Video]

Dieu merci, ce Diwali arrive, et Manike avec Nora Fatehi et Sidharth Malhotra fait déjà fureur. La chanson, qui a été chantée à l’origine par Yohani, un Sri Lankais, est un succès dans le sous-continent indien. En fait, Yohani a également fait une apparition dans des émissions comme The Big Picture et Bigg Boss. La nouvelle version de la chanson qui a également des voix de Tanishk Bagchi est filmée sur Nora Fatehi et Sidharth Malhotra. Nora Fatehi a dévoilé son côté sensuel pour la vidéo. En fait, la chimie de Sidharth Malhotra et Nora Fatehi est en feu. Comme nous le savons, les Coréens font beaucoup de vidéos de réaction au contenu indien.

Nous sommes tombés par hasard sur cette vidéo et elle est assez drôle. On peut voir que le YouTuber est assez séduit par les mouvements chauds et gracieux de Nora Fatehi. De toute évidence, un fan inconditionnel, il dit que c’est un souhait d’avoir une petite amie comme elle. La vidéo est mignonne et drôle à la fois. Regarde….

Nora Fatehi est l’actrice la plus recherchée en matière de numéros de danse spéciaux dans les films. Des chansons comme Garmi, Saki Saki, Kamariya sont des succès cultes principalement à cause de ses prouesses dansantes. Elle est également devenue une favorite des émissions de télé-réalité de danse. Le fandom de Nora Fatehi est mondial et grandit de jour en jour.

Dans le passé, Sidharth Malhotra et Nora Fatehi ont été vus ensemble dans la chanson, Zindagani de Marjavaan. C’est leur deuxième projet ensemble. Manike est devenu le fils le plus tendance le jour de sa sortie sur YouTube.