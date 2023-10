Si les 49ers peuvent trouver un tacle défensif efficace et stoppant la course pour relativement bon marché, ils devraient le faire. Ils ont eu du mal à se faire pousser à l’intérieur contre la course et cela rend la vie difficile à tous les autres joueurs parmi les sept premiers. Les bloqueurs entrent dans le deuxième niveau et les RB se frayent un chemin vers le deuxième niveau sans être touchés trop souvent. Un nouveau DT n’aurait même pas besoin de presser le passeur. Il leur suffirait d’être dans le mix pour aider à garder les équipes hors de la deuxième ou de la troisième place.