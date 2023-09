Les mouvements ouvriers prennent de l’ampleur aux États-Unis. Que se passe-t-il lorsque la poussière retombe ?

Les grèves et les négociations contractuelles ont récemment fait la une des journaux plus qu’elles ne l’ont été depuis des années.

Les Travailleurs unis de l’automobile se sont mis en grève le 14 septembre après que l’UAW et les trois grands de Détroit, General Motors, Ford et Stellantis, n’aient pas réussi à s’entendre avec le syndicat sur les termes d’un nouveau contrat.

Et au cours des derniers mois, Hollywood a été secouée par une rare double grève, alors que les écrivains ont manifesté en mai et que les acteurs les ont rejoints en juillet. L’une de ces grèves s’est terminée en fin septembre, lorsque la Writers Guild of America a conclu un contrat avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les sociétés de production cinématographique et télévisuelle.

Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA reste en grève.

Un point commun entre les deux grèves très médiatisées est la trajectoire de la technologie dans les secteurs de l’automobile et du divertissement. L’UAW a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité que les véhicules électriques, plus simples que ceux fonctionnant à l’essence, soient assemblés par moins de travailleurs. Les problèmes majeurs pour la Writers Guild incluent la taille des salles de scénaristes dans les émissions scénarisées et la capacité des producteurs à utiliser l’IA pour créer des scripts ou des histoires.

Même avant ces grèves, les arrêts de travail dans d’autres secteurs faisaient également la une des journaux. En juillet, 340 000 travailleurs d’UPS ont frôlé la grève avant que le syndicat des Teamsters n’accepte un nouveau contrat garantissant une augmentation salariale moyenne de 48 % sur cinq ans.

Un syndicat qui représente plus de 15 000 pilotes d’American Airlines a également menacé de faire grève avant d’obtenir une augmentation salariale significative.

« Les travaillistes en ont peut-être juste assez », a déclaré Rick Eckstein, professeur et directeur du programme de sociologie à l’Université Villanova. « Cela faisait 30 à 40 ans qu’ils renonçaient aux avantages sociaux et aux salaires, presque partout. »

Eckstein a déclaré à NBC News que les syndicats et de nombreux autres travailleurs ont vu leurs salaires et leurs avantages sociaux diminuer après la crise financière de 2007-2008 et la Grande Récession qui a suivi. Ils s’attendaient, dit-il, à ce que les choses changent à mesure que les conditions économiques s’améliorent. Au lieu de cela, les travailleurs américains ont vu les bénéfices des entreprises et la rémunération des dirigeants monter en flèche tandis que leur propre salaire diminuait par rapport à l’inflation et au coût de la vie.

Puis est arrivée la pandémie

Le Covid est arrivé, avec de nombreux groupes de « travailleurs essentiels » risquant leur vie pendant la pandémie. Mais à mesure que l’inflation montait en flèche, les créations d’emplois ont ralenti et certaines parties du monde des affaires américain ont commencé à s’inquiéter d’une récession alors qu’elles voyaient les entreprises commencer à supprimer des emplois.

Selon Bloomberg Law, les nouveaux contrats négociés par les syndicats ont accordé aux travailleurs une augmentation de salaire de 7 % pour la première année au premier trimestre de cette année. Il s’agit du chiffre le plus important jamais enregistré depuis 2007, et Bloomberg estime que c’est probablement le chiffre le plus important jamais enregistré.

Une partie des augmentations de salaires peut être attribuée à l’augmentation des bénéfices des entreprises à la suite de la pandémie et à l’inflation.

« Si cette vague augmente, elle va réduire l’écart entre les dirigeants, les personnes fortunées ou les entreprises riches et les travailleurs qui effectuent le travail », a déclaré Eckstein.

« C’est toujours ce qui s’est produit historiquement. »

Eckstein et Patricia Anderson, professeur d’économie à Dartmouth, conviennent que la vigueur du marché du travail est un facteur majeur dans ce qui s’est passé.

« Les travailleurs avaient l’impression d’avoir beaucoup de pouvoir, ils étaient aux commandes », a déclaré Anderson, qui est également chercheur associé au Bureau national de recherche économique. Mais elle est sceptique quant à l’imminence d’un changement social généralisé. Cela s’explique en partie par le fait que très peu de personnes sont syndiquées aujourd’hui.

Les syndicats en déclin

Au cours des 40 dernières années, le taux de syndicalisation des travailleurs est tombé de 20 % à 10 %, et même si la population des États-Unis et la population active ont augmenté, le nombre total de syndiqués est tombé de 17,7 millions à 14,3 millions.

Les travailleurs du secteur public, comme les enseignants, sont syndiqués à des taux bien plus élevés que les employés du secteur privé. Environ 33 % des employés du gouvernement sont syndiqués – y compris la police, les pompiers et les enseignants – contre 6 % des autres travailleurs.

« Il faudrait beaucoup plus de syndicalisation pour que cela ait un impact important sur l’économie dans son ensemble », a déclaré Anderson à propos des mouvements syndicaux dans leur ensemble.

L’adhésion syndicale avait progressivement décliné à mesure que l’industrie manufacturière, les transports et la construction devenaient des parties plus petites de l’économie. Parmi les autres facteurs contributifs figurent la déréglementation, la délocalisation, la technologie et un paysage politique changeant – un paysage dans lequel, au fil des décennies, les lois et les réglementations ont changé de manière à rendre plus difficile la syndicalisation.

En outre, les républicains ont généralement été hostiles aux syndicats au cours des dernières décennies, l’exemple le plus célèbre étant la décision du président Ronald Reagan de licencier 11 000 contrôleurs aériens en grève en 1981. Cette mesure a enhardi les employeurs et a conduit à une forte diminution des grèves.

Le président Joe Biden s’est déclaré résolument pro-syndical, au point qu’il a rendu visite aux grévistes de l’UAW sur la ligne de piquetage la semaine dernière, une première pour un président en exercice. Et les experts ont convenu que le National Labor Relations Board, l’agence chargée de faire appliquer la législation du travail américaine, s’est montré plus clairement pro-travailleurs sous Biden.

Pourtant, en décembre, Biden a signé un projet de loi qui bloquait une grève des cheminots en obligeant plusieurs syndicats à accepter les clauses contractuelles qu’ils avaient rejetées. Il avait déclaré à l’époque qu’une grève des cheminots aurait provoqué une catastrophe économique.

Qu’il y ait ou non un changement à long terme dans l’adhésion syndicale, il est possible que les effets de ces démonstrations de force des travailleurs perdurent. Fin septembre, des pharmaciens non syndiqués d’un groupe de magasins CVS de la région de Kansas City ont refusé d’aller travailler parce qu’ils étaient frustrés que l’entreprise n’embauche pas suffisamment de personnel. L’entreprise a déclaré qu’elle s’attaquerait au problème.

Et les syndicats soutiennent depuis longtemps que même les entreprises non syndiquées bénéficient de leurs actions, dans la mesure où les entreprises qui doivent concurrencer les employeurs sont poussées à offrir de plus grands avantages sociaux.

« Si vous voyez le Starbucks d’en bas de la rue se syndiquer, vous pourriez améliorer la situation de vos propres travailleurs », a déclaré Anderson. « On pourrait voir de meilleurs salaires et de meilleures conditions simplement en réponse à la menace que les travailleurs soient les prochains à s’organiser. »