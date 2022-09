Les mouvements importants de Man United pour Antony et Casemiro révèlent l’autorité croissante d’Erik ten Hag

Alors qu’Erik ten Hag s’asseyait pour sa conférence de presse au terrain d’entraînement de Manchester United à Carrington mercredi après-midi, il a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas en mesure de parler beaucoup de la nouvelle signature potentielle de 95 millions d’euros d’Antony jusqu’à ce que la paperasse soit terminée.

Son sourire, cependant, disait tout. À ce moment-là, il savait déjà qu’il avait son homme et que sa bataille personnelle pour conclure l’affaire était gagnée.

2 Connexe

Cela a été une fenêtre estivale largement positive pour Man United, et leur nouveau manager est le grand gagnant. Le club n’a jamais dépensé plus – plus de 225 millions de livres sterling (261 millions d’euros) – en un seul été et, surtout, Ten Hag a été soutenu pour faire venir ses joueurs.

Antony (officiellement annoncé vendredi) et Lisandro Martinez faisaient partie de l’équipe de Ten Hag à l’Ajax Amsterdam. Le défenseur Tyrell Malacia était un joueur qu’il connaissait depuis son passage chez ses rivaux Feyenoord, tandis que Christian Eriksen a été invité à s’entraîner avec l’Ajax la saison dernière alors qu’il poursuivait sa convalescence d’une maladie cardiaque.

Ajoutez à cela le milieu de terrain quintuple vainqueur de la Ligue des champions Casemiro (signé du Real Madrid pour 70 millions d’euros) et le gardien expérimenté Martin Dubravka prêté par Newcastle United, il n’est pas étonnant que Ten Hag soit un homme heureux.

“J’ai analysé l’équipe avec une vision claire, mais nous étions sur [the same page] dès les premières discussions que j’ai eues avec le club”, a-t-il déclaré mercredi. “Ils ont également vu la même chose, quelles positions nous devions absolument renforcer. Je suis heureux à ces postes, nous avons analysé l’équipe et avons réussi à compléter avec des joueurs de qualité.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Ten Hag a presque tout ce qu’il voulait cet été, mais cela a également été une fenêtre (également dominée par la saga de Cristiano Ronaldo finalement restée en place) qui a parfois semblé aléatoire et reflété ce qui a été une lutte pour l’autorité derrière le scènes.

En fin de compte, United a recruté plus de joueurs et dépensé plus d’argent que prévu à l’origine, et cela est dû en grande partie à la persévérance de Ten Hag. Des sources ont déclaré à ESPN que, plus d’une fois, le club souhaitait se retirer des négociations avec l’Ajax concernant Antony. L’ailier brésilien était un joueur identifié comme une cible possible dès le mois de mars, mais la valorisation de l’Ajax à plus de 80 millions d’euros a rendu l’accord problématique dès le départ.

Il a été convenu que d’autres options offensives seraient envisagées avec Christian Pulisic de Chelsea et Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach proposés par le service de recrutement, et Cody Gakpo du PSV, qui partage une agence avec Ten Hag, proposé par le manager.

Les accords pour chacun ont été discutés en interne, mais Ten Hag a insisté sur le fait qu’Antony était toujours le meilleur candidat et a imploré le club de retourner à la table des négociations. À ce moment-là, l’Ajax s’est senti enhardi de demander plus – en partie pour couvrir les paiements de solidarité dus aux anciens clubs d’Antony – ayant déjà levé plus de 116 millions d’euros de dépenses. United a vu une offre de 80 millions d’euros rejetée et lorsqu’une offre améliorée de 90 millions d’euros a également été refusée, les responsables du recrutement ont voulu mettre fin aux négociations.

jouer 1:17 Craig Burley explique pourquoi Manchester United n’a pas été en mesure de dominer lors de sa victoire 1-0 contre Leicester City.

Ce n’est qu’après que Ten Hag est intervenu à nouveau qu’un accord a été conclu pour un montant initial de 95 millions d’euros avec 5 millions d’euros supplémentaires pour faire d’Antony la deuxième signature la plus chère de l’histoire du club derrière Paul Pogba lorsqu’il est arrivé de la Juventus en 2016 pour 105 M€.

Avec Antony et Martinez en particulier, United a soutenu le jugement du manager – ironiquement, une politique dont ils ont dit qu’ils s’éloigneraient alors que des sources ont qualifié certaines des décisions de recrutement de Louis van Gaal de “désastre”.

Van Gaal a été parachuté dans un système de signature de joueurs que l’ancien vice-président exécutif Ed Woodward a admis plus tard n’était “pas adapté à son objectif”. Van Gaal a été placé au centre de la stratégie de transfert du club lorsqu’il est devenu entraîneur en 2014 et a utilisé son pouvoir pour signer des joueurs comme Morgan Schneiderlin, Daley Blind et Bastian Schweinsteiger.

Woodward a été tellement marqué par l’expérience qu’il a introduit un système de veto qui donnait au service de recrutement, aux dépisteurs et au manager des droits de vote égaux avant de signer. C’est la raison pour laquelle le manager Jose Mourinho n’a pas réussi à amener Jerome Boateng à Old Trafford à la fin de la fenêtre d’été 2018 et pourquoi Ralf Rangnick a été déjoué dans ses tentatives de signer un attaquant en janvier.

United insiste sur le fait que des joueurs comme Martinez et Antony étaient déjà surveillés de près avant l’arrivée de Ten Hag, mais on ne peut échapper au sentiment que la fenêtre du club a été fortement influencée par les souhaits du Néerlandais.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait initialement des réserves quant à son intention de signer un autre défenseur central à peine 12 mois après que le club eut dépensé 48 millions d’euros pour le transfert de Raphael Varane du Real Madrid.

jouer 0:55 Gab Marcotti et Julien Laurens discutent de la formation offensive de Manchester United alors qu’Antony se prépare à rejoindre l’Ajax.

L’équipe dont Ten Hag a hérité comprenait également Harry Maguire (signé en 2019 pour 80 millions de livres sterling), Victor Lindelof (signé en 2017 pour 31 millions de livres sterling) et Eric Bailly (signé en 2016 pour 30 millions de livres sterling et remis un nouveau contrat à long terme en avril 2021) , et il y avait un sentiment au sein du club que le budget de cet été serait mieux utilisé ailleurs. Mais Ten Hag a insisté sur le fait qu’il avait besoin d’un défenseur central gaucher pour mettre en œuvre son style de jeu et, face à la concurrence d’Arsenal, Martinez est arrivé pour un montant de 57 millions d’euros pouvant atteindre 67 millions d’euros via des variables.

Bailly, qui est sous contrat à United jusqu’en 2024 au moins, a été largué pour faire place à Martinez, tandis que l’arrière gauche Alex Telles, arrivé seulement en 2020, a été prêté à Séville après l’arrivée de Malacia.

Ten Hag, cependant, n’a pas tout fait à sa manière. Le projet de recruter l’attaquant de 33 ans de Bologne, Marko Arnautovic, un joueur qu’il connaissait depuis son passage au FC Twente, a été abandonné suite à l’opposition des supporters. Il a également été repoussé dans ses tentatives de raffermir l’intérêt pour un autre de ses anciens joueurs de l’Ajax, Hakim Ziyech de Chelsea, tandis que sa principale cible estivale, Frenkie de Jong – un autre ancien de l’Ajax – reste à Barcelone.

Des sources ont déclaré à ESPN que les chefs de club acceptent qu’ils auraient dû abandonner les pourparlers avec De Jong plus tôt qu’ils ne l’ont fait. Casemiro, un choix du service de recrutement, était considéré comme une alternative acceptable par Ten Hag – même s’il n’était pas dans le plan initial de signer des joueurs de 30 ans ou plus – car la nécessité d’un n ° 6 pour renforcer le milieu de terrain était considérée comme vitale. .

Les premières défaites contre Brighton et Brentford (en particulier cette humiliation 4-0), plutôt que d’affaiblir la position de Ten Hag, ne lui ont fourni que plus de preuves que l’équipe avait désespérément besoin de renforts.

À quel point cet été a été fructueux pour United ne deviendra évident que plus tard, et ils sauront, plus que la plupart, que beaucoup d’argent n’est pas toujours synonyme de grand succès. Le jury est sur les nouveaux arrivants, mais pas en ce qui concerne l’influence que Ten Hag exerce déjà à Old Trafford. Son sourire disait tout.