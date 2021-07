Les mouvements formidables de Hrithik Roshan dans la nouvelle vidéo sont à ne pas manquer ! Tiger Shroff le qualifie d’« intouchable » | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan et son amour pour la danse n’est pas une chose cachée. Récemment, l’acteur a posté une vidéo de lui-même dansant comme si personne ne le regardait.

Partageant la vidéo sur son compte Instagram, il a écrit: « Les mardis, je veux être entouré de gens qui peuvent danser sans raison. »

Dans la vidéo en noir et blanc, on peut voir Hrithik groover au rythme tout en pratiquant quelques mouvements à la maison. Il a appliqué un filtre sur sa vidéo et elle s’est terminée par une légende « mera dance day » apparaissant à l’écran.

Alors que ses fans bavaient devant sa performance fantastique et enthousiaste, c’est sa co-star de War Tiger Shroff qui n’a pas tardé à commenter la publication.

Il a écrit : « Vous cherchez léger ! Intouchable. »

Lundi, le film de Hrithik ‘Super 30’ a terminé ses deux années de sortie et donc afin d’honorer cette journée spéciale, Hrithik a partagé une vidéo amusante des coulisses des décors de son film sorti en 2019.

Dans la vidéo BTS, on peut voir l’acteur ‘Krrish’ chanter la chanson ‘Jadoo Jadoo’ de son film ‘Koi Mil Gaya’, sorti en 2003. Eh bien, ce n’était pas qu’une chanson ordinaire, l’amateur de fitness a chanté la chanson à l’accent bihari. Tout au long de la vidéo, Hrithik a été vu en train de divertir les membres de son équipage dans sa vanity van.

Sur le front de travail, Hrithik est prêt pour son prochain film « Atrangi Re ». Il est également prêt pour son prochain projet qui est « Krrish 4 » et sera dirigé par son père Rakesh Roshan.

En dehors de cela, il a également Fighter avec Deepika Padukone. Ce sera le tout premier film de genre d’action aérienne de l’Inde.