Les mouvements formidables de Disha Patani dans une nouvelle vidéo suscitent une réaction de la rumeur du petit ami Tiger Shroff – Regardez! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’étonnante bollywoodienne Disha Patani sait sûrement comment attirer tous les feux de la rampe. Récemment, la belle diva a été vue en train de groover sur la chanson Spicy de Ty Dolla $ign et se produisait comme une pro.

Disha, qui est une fervente utilisatrice des médias sociaux, a partagé sa performance sur son compte Instagram et a écrit: « La chorégraphie de Juss chillin @ankan_sen7 a tourné @shariquealy #spicytydollasign.. »

Dans la vidéo, on peut voir Disha jouer dans un studio de danse vide avec son chorégraphe et elle a opté pour un pantalon ample et l’a associé à un sweat-shirt.

Disha aime le fitness et prend ses entraînements au sérieux. Mais elle sait aussi s’amuser avec car elle maîtrise les arts martiaux, les backflips et les high kicks et partage souvent des vidéos époustouflantes sur sa page Instagram.

De nombreux fans ont commenté la vidéo exprimant leur admiration pour les mouvements de Disha. Même la vidéo a reçu l’amour de son petit ami, Tiger Shroff, et de sa sœur Krishna Shroff.

Il a écrit « Nettoyer » avec du feu et d’autres emojis.

Côté travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans Radhe : Your Most Wanted Bhai de Salman Khan. Disha sera ensuite vue dans « Ek Villain Returns » de Mohit Suri avec John Abraham, Aditya Roy Kapur et Tara Sutaria. L’actrice sera également vue dans le drame centré sur l’héroïne produit par Ekta Kapoor, « KTina ».