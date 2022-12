Les mouvements du vieil homme sur Apni pour Jaise Taise lui font applaudir sur Internet

Nous sommes véritablement à l’ère d’Internet, qui nous permet d’accéder plus facilement à des contenus du monde entier. Récemment, une vidéo de danse, qui a été très appréciée des masses, est devenue virale sur YouTube. Dans la vidéo, on peut voir le vieil homme danser sur la chanson populaire Apni To Jaise Taise du film Laawaris.

On peut voir le vieil homme livrer des expressions étonnantes et des mouvements de danse énergiques sur la chanson à succès Apni To Jaise Taise d’Amitabh Bachchan. La chanson a été chantée par le chanteur vétéran Kishore Kumar et a fait une place dans le cœur des gens.

Dans la vidéo de danse récemment partagée sur YouTube, le vieil homme peut être vu en train de donner une merveilleuse performance. La vidéo virale montre le vieil homme chanter et danser lors de la cérémonie de mariage.

Laissez-nous vous informer que la vidéo de la danse du vieil homme sur la chanson Apni de Jaise Taise a été partagée sur YouTube par un utilisateur nommé Sanjeev Yadav. Dans la légende de la vidéo, il a écrit : « Le grand fan de danse d’Amitabh Bachchan, une rockstar Tau ».

Dès que la vidéo a été partagée sur YouTube, plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont tournés vers les médias sociaux et ont commencé à commenter la vidéo. Un utilisateur a écrit: “Incroyable danse Dada Ji et cela aussi à cet âge, je prie pour que le reste de votre vie soit passé à rire et à chanter comme ça et Amitabh Ji peut également regarder cette vidéo de la vôtre”. Un autre utilisateur a commenté: “C’est ce qu’on appelle vivre heureux, ça aussi à ce stade de l’âge”. Un utilisateur a également écrit. “Cette vidéo enseigne aux jeunes que peu importe le nombre de chagrins qu’il y a dans la vie, vivez joyeusement.”

Jusqu’à présent, la vidéo a reçu plus de 7 vues Lakh et fait énormément de bruit sur Internet. Beaucoup de gens ont adoré la vidéo et louent le vieil homme pour ses grands mouvements de danse et son énergie incroyable.

