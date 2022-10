Les mouvements du marché obligataire britannique sont spectaculaires et les analystes pensent que cela pourrait empirer

Le 31 octobre également, la Banque d’Angleterre prévoit de commencer sa vente différée de gilts dans le cadre d’un effort de resserrement quantitatif plus large et du dénouement de la relance monétaire de l’ère pandémique. Le Comité de politique monétaire ne se réunira à nouveau que le 3 novembre, après la reprise prévue des ventes de gilts.

L’annonce initiale du “mini-budget” de Kwarteng le 23 septembre a plongé les marchés dans la tourmente et a été largement critiquée pour sa série de réductions d’impôts financées par la dette destinées aux hauts revenus et aux entreprises, le gouvernement affirmant que son plan stimulerait la croissance économique.

“Il doit resserrer sa politique pour essayer de maîtriser l’inflation, mais en même temps, il s’engage dans ce qui est, en fait, un nouvel épisode d’assouplissement quantitatif, et jusqu’à présent, nous n’avons pas vraiment eu de signes du gouvernement indiquant que il envisage d’annuler davantage de mesures annoncées fin septembre”, a déclaré Cole à CNBC par e-mail.

“Le marché sent le sang et considère que, si la BoE s’en tient à ses plans et cesse son intervention cette semaine, alors sans réponse attendue du gouvernement, et avec des pressions sur la BoE pour qu’elle augmente ses taux avec plus de force à la réunion de novembre Lors de la réunion du MPC, les rendements n’iront que dans une seule direction.”

Sur la base de l’analyse des achats d’obligations de la Banque d’Angleterre jusqu’à présent, les stratèges de RBC ont souligné dans une note mardi que le programme n’est pas conçu pour faire baisser les rendements, mais plutôt pour offrir aux investisseurs qui cherchent désespérément à vendre un moyen de le faire.

“Ce n’est pas le même objectif qu’avec les programmes ‘QE’ originaux où la BoE est entrée sur le marché avec un objectif de taille et a activement influencé le prix. Cela devrait nous donner une pause pour les semaines à venir”, a déclaré Peter Schaffrik, stratège RBC Global Macro. .