Les mouvements de la star tanzanienne sur la chanson « Kacha Badam » laissent Internet ravi

Rien ne relie le monde comme le font les tendances de la musique et des médias sociaux. Ils dépassent toutes les frontières de la langue, du lieu ou de la culture pour rapprocher les gens. Et un excellent exemple de ce fait est la popularité du créateur de contenu tanzanien Kili Paul en Inde. Il est devenu célèbre avec ses vidéos de danse sur des chansons de Bollywood et aujourd’hui, Paul a plus de fans en Inde qu’il n’en a probablement dans son propre pays. Alors que nous avons tous vu ses incroyables pas de danse sur les numéros de Bollywood, cette fois, Paul devient viral pour sa vidéo sur la chanson meme bengali Kacha Badam.

La vidéo postée par Paul s’ouvre pour le montrer dans un décor extérieur, face aux caméras. Vêtu de vêtements traditionnels Masai, il adapte chaque rythme à la perfection et son énergie contagieuse pousse presque les spectateurs à danser.

Regardez-le ici :

Kacha Badam est à l’origine chanté par un vendeur de rue du Bengale occidental Birbhum qui s’appelle Bhuban Badhyakar. Bhuban a utilisé cette chanson pour attirer les clients tout en vendant des cacahuètes sur son vélo. Cependant, après avoir été enregistré et mis en ligne par les utilisateurs des médias sociaux, ‘Kacha Badam’ est devenu une sensation sur Internet.

Depuis leur publication en ligne sur Instagram, les mouvements de danse énergiques de Paul ont gagné plus de 3,5 millions de vues ainsi que près de 4 lakh likes sur la plateforme. La section des commentaires de la vidéo a été inondée de centaines de réactions d’appréciation d’internautes louant les mouvements de Paul. Outre les habituelles gouttes de feu et de cœur, les utilisateurs ont également partagé leurs demandes spéciales avec Paul. « S’il vous plaît, dansez pour les chansons tamoules », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « Génial. Fier de vous voir danser dans ma langue maternelle.

Il y a quelques jours, Paul était devenu viral pour sa vidéo de danse sur la chanson ‘Oo Antava’ du blockbuster récemment sorti Pushpa: The Rise. La vidéo originale de la chanson présente la star Telugu Allu Arjun et Samatha Prabhu.

Connu pour ses vidéos de danse et de synchronisation labiale sur les pistes de Bollywood, Paul compte actuellement plus de 1,5 million de followers sur Instagram.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.