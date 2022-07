Les mouvements de la Russie en Afrique problématiques pour les intérêts américains, selon un général

Commentez cette histoire Commentaire

Les sénateurs américains évaluant les candidats du président Biden pour deux missions militaires influentes ont déclaré jeudi que l’influence grandissante de la Russie dans des régions instables de l’Afrique compromettait les intérêts américains et ont imploré les deux de donner la priorité au dilemme politique naissant, s’ils sont confirmés. Les membres de la commission des forces armées du Sénat ont fait appel au lieutenant-général du Corps des Marines Michael E. Langley, le candidat de Biden pour diriger le Commandement américain pour l’Afrique, pour détailler comment il s’efforcerait pour contrer les activités de la Russie sur le continent. Il a affirmé qu’ils posaient problème et deviendraient une priorité en attendant l’approbation par l’ensemble du Sénat de sa promotion.

Langley a comparu devant le comité aux côtés du lieutenant-général de l’armée Bryan Fenton, le choix de Biden pour diriger le Commandement des opérations spéciales des États-Unis.

Les meurtres de civils montent en flèche alors que des mercenaires russes se joignent au combat en Afrique de l’Ouest

Les législateurs ont exprimé leur vive inquiétude sur l’utilisation par Moscou du groupe de mercenaires Wagner Group pour rehausser le profil de la Russie sur le continent, soulignant les activités du groupe au Mali, où des coups d’État militaires consécutifs ont déstabilisé la région et, ont-ils soutenu, donné à la Russie un pied en Afrique de l’Ouest.

Ils craignaient également que l’influence grandissante de la Russie sur le continent n’évince les États-Unis du riche secteur minier des matières premières en Afrique, en accordant une attention particulière aux minéraux de terres rares tels que le cobalt, un composant essentiel des batteries lithium-ion rechargeables, utilisées dans les téléphones portables, les véhicules et de nombreux autres produits.

En Afrique, l’Europe de l’Est se bat contre le récit russe sur l’Ukraine

Les législateurs ont également exprimé leur inquiétude face au récent succès de la Russie à rallier le soutien des dirigeants africains contre les sanctions occidentales. Le mois dernier, le président sénégalais Macky Sall, président de l’Union africaine, a lancé un appel public à la suite d’une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, demandant aux pays occidentaux de lever les mesures punitives visant les produits alimentaires, en particulier les céréales.

L’Occident a accusé la Russie d’avoir déclenché une crise alimentaire mondiale en envahissant l’Ukraine et en empêchant ses exportations de céréales – parmi les plus importantes au monde – de quitter les ports ukrainiens. Moscou a également été accusé de voler du grain ukrainien et le vendre dans le monde entier comme s’il était produit en Russie.

“Il y a un travail important à faire pour raconter la bonne histoire”, a déclaré le sénateur Tim Kaine (D-Va.) Lors de l’audience de jeudi.

“Cela me fait mal de voir les dirigeants africains accepter la désinformation sur les causes de cette épidémie de faim en Afrique”, a-t-il ajouté, affirmant qu’il est impératif que les dirigeants américains fassent plus d’efforts pour “gagner la guerre narrative”.

Après 246 ans, les Marines se préparent pour leur premier général noir quatre étoiles

Kaine et d’autres sénateurs ont fait appel à Langley, qui devrait être confirmé dans les semaines à venir, pour qu’il considère son prochain rôle non seulement comme un poste militaire, mais aussi comme un poste diplomatique. Langley était d’accord avec cette interprétation du travail et avec la menace croissante que l’expansion russe en Afrique représente pour les intérêts américains.

“Le groupe Wagner, ils ont de mauvaises intentions”, a déclaré Langley, notant que l’organisation a contribué à faire proliférer le portefeuille déjà important de ventes d’armes de la Russie en Afrique.

En s’associant à des mouvements d’opposition, y compris les putschistes militaires au Mali et les gouvernements d’autres régions d’Afrique, le groupe Wagner a contribué à amplifier l’empreinte de la Russie là-bas au-delà de ses ventes d’armes déjà considérables, qui représentent près de la moitié des importations d’équipements militaires du continent.