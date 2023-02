Les mouvements de George Pattison dans les semaines avant de «tuer sa femme et sa fille directrice» sont révélés

Les mouvements de GEORGE Pattison dans les semaines précédant le meurtre présumé de sa femme et de sa fille ont été révélés.

Le comptable agréé, 39 ans, aurait tiré sur la directrice Emma et Lettie, sept ans, avant de retourner l’arme contre lui-même.

Emma, ​​George et Lettie Pattison ont été retrouvés morts aux premières heures du 5 février Crédit : PA

Les trois corps ont été retrouvés sur le terrain de l’Epsom College Crédit : PA

Un voisin a dit que George avait “beaucoup de temps libre” Crédit : Twitter

Des détails choquants sont apparus depuis que les corps ont été retrouvés sur le terrain de l’Epsom College, dans le Surrey, vers 1 heure du matin dimanche.

Selon des voisins, dans les semaines qui ont précédé le décès, George avait “beaucoup de temps libre”.

L’un d’eux a déclaré: “Je pense qu’il a peut-être travaillé un peu à la maison, mais j’ai eu l’impression qu’il avait beaucoup de temps libre.

“Je le verrais par la fenêtre boire des verres de vin rouge dans sa nouvelle extension de cuisine.”

Emma a été nommée à la tête de la prestigieuse école privée en septembre 2022 et a emménagé dans une propriété sur place.

Un ancien voisin a déclaré que George, qui avait un permis de fusil de chasse, vivait séparé de sa famille lorsqu’ils ont obtenu les clés de la propriété d’Epsom.

Ils ont dit au MailOnline: “Je ne savais pas si quelqu’un avait réellement déménagé parce que j’avais vu George assez récemment, à l’approche de Noël.

“Je n’avais pas vu [Emma] ni sa fille depuis l’été dernier. Je pense qu’elle a déménagé avant George.”

Des sources ont affirmé que George n’avait aucun antécédent criminel et n’était pas sur le radar de la police de Surrey.

Malgré cela, il était en contact avec des officiers quelques jours seulement avant les meurtres.

Cependant, les flics ont déclaré qu’il s’agissait d’un changement d’adresse “de routine” sur son permis d’armes à feu.

On suppose que c’était parce qu’il avait officiellement emménagé dans la maison familiale du Collège d’Epsom.

En raison du court laps de temps entre la mise à jour du permis et le meurtre présumé, l’incident a été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC).

Les détectives “travaillent 24 heures sur 24” pour reconstituer ce qui s’est passé avant le double meurtre-suicide.

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey, enquêteur principal sur l’affaire, a déclaré aujourd’hui : « Il s’agit d’un incident incroyablement traumatisant et nous travaillons 24 heures sur 24 pour enquêter et comprendre les circonstances exactes qui ont conduit à ce point.

“Nous comprenons l’inquiétude et le mécontentement du public, et nous clarifierons ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, tout en respectant le droit à un certain niveau d’intimité pour les familles de ceux qui ont perdu la vie.

“Nous coopérons pleinement avec le FIPOL en ce qui concerne la saisine que nous avons faite, et nous attendons le résultat de son évaluation des mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires.”