Les mouvements de danse tueurs d’une femme lors d’un mariage prennent Internet d’assaut

On tombe souvent sur des vidéos drôles et virales sur les réseaux sociaux. Récemment, une de ces vidéos d’une femme dansant sur la célèbre chanson punjabi, Oh ho ho ho, lors d’un mariage est devenue virale. Ses mouvements de danse énergiques et ses expressions étonnantes ont pris d’assaut les médias sociaux.

La vidéo a été publiée sur la poignée Instagram @Wedus avec la légende, “Indian Wedding Dance be like; Performance fascinante de : @honeysingh.2013”. La vidéo crée des progrès sur Internet. Plusieurs utilisateurs louent la femme pour ses mouvements de danse incroyables.

Un utilisateur a écrit : « Vivez pleinement votre vie, vous êtes si mignon ». Un autre utilisateur des médias sociaux a applaudi la femme pour ses mouvements de danse énergiques. Elle a commenté: “J’aime l’énergie”. Un utilisateur a également écrit : « C’est un esprit. Vivez la vie pleinement”. Les gens ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de feu et d’amour. La vidéo a également classé plusieurs vues, likes et une foule de commentaires.

Il s’agit d’un vieux clip, mais qui suscite toujours l’amour du public. Dans la vidéo, on peut voir la femme danser son cœur sur la chanson punjabi. Ses mouvements, son énergie et ses expressions précises ont également fait danser les gens autour d’elle.

Plusieurs autres vidéos de mariages sont également à la mode sur les réseaux sociaux. Les mariages sont le moment où tout le monde a la chance de se réunir et de s’amuser et de telles vidéos virales sont la preuve que les saisons de mariage vous font profiter au maximum.

