Les mouvements de danse sensationnels du policier de Mumbai font qu’Internet en veut plus, regardez une vidéo virale

Amol Yashwant Kamble. un naik de police de 38 ans à Mumbai La police est devenue une sensation sur Internet après que ses vidéos de danse soient devenues virales sur les plateformes de médias sociaux. Kamble, qui danse après les heures de service ou les jours de congé, est posté au siège de la police de Naigaon. Il est maintenant loué après qu’une de ses vidéos, où il danse sur « Aya hain raja » du film « Appu Raja » soit devenue virale.

En parlant de la vidéo, Kamble a déclaré à PTI : « La danse était basée sur le thème d’un policier en service demandant à un motard de porter son masque correctement, et plus tard, les deux montrent leurs mouvements de danse. »

Alors que Kamble a rejoint la police en 2004, il se passionne pour la danse dès son plus jeune âge. Il a déclaré : « Mon frère aîné est chorégraphe et j’ai fait quelques spectacles de danse avec lui avant de rejoindre la police. En tant que policier, j’ai la responsabilité de maintenir l’ordre public et de protéger les citoyens d’abord, mais lors de mes congés hebdomadaires, je danse avec mes enfants, les enfants de ma sœur et je m’amuse. »

« Certaines personnes commentent mes vidéos et disent que ma danse les inspire. Ces commentaires me font plaisir. Les gens devraient poursuivre leurs passe-temps et prendre le temps de suivre leur passion et de penser positivement », a-t-il ajouté.

Alors que Kamble danse strictement en dehors des heures de travail, deux flics de Delhi ont eu des ennuis il y a quelques mois pour avoir réalisé des vidéos de divertissement et les avoir partagées sur les réseaux sociaux, pendant les heures de service.

Dans la vidéo, des policiers masculins et féminins ont été vus agissant sur l’air de la chanson de Bollywood « Tukur Tukur Dekhte Ho Kya » et tous deux portaient leur uniforme. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Plus tard, un avis de cause a été remis aux deux constables.

Le chef de police Shashi et le gendarme Vivek Mathur ont été affectés au poste de police de Model Town. North West DCP, Usha Rangnani a publié un avis de justification après que les vidéos ont été portées à sa connaissance. L’avis indiquait que le duo faisait partie de la force disciplinaire et que leur conduite ne semblait pas professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les responsables ont également souligné que les deux agents ne respectaient pas les directives COVID-19.

(Avec des entrées de PTI)

