Les mouvements de danse d’un enfant de quatre ans sur ‘Mera Dil Ye Pukare Aaja’ reçoivent des applaudissements sur Internet

Chez Lata Mangeshkar Mera Dil Ye Pukare Aaja a de nouveau retrouvé son chemin vers la liste des tendances. Même si cela fait environ un mois que les mouvements de danse d’une femme pakistanaise nommée Ayesha sur la chanson sont devenus viraux, les internautes vibrent toujours à la fièvre de la chanson. Maintenant que la jeune fille de 18 ans est devenue une sensation sur les réseaux sociaux, d’autres recréent sa performance dans le but de suivre ses traces. La tendance a touché une corde sensible chez les personnes de tous âges. Il est sûr de dire que la vidéo qui a récemment fait surface en ligne est de loin le clip le plus adorable.

Inspirée par Ayesha, une enfant artiste, Katha Shinde, a récemment sorti une vidéo tout en dansant sur cette chanson. Et devine quoi? Maintenant, elle aussi est à la mode. Son clip a amassé plus de 19 millions de vues. Les Instagrammers ont inondé la section des commentaires de louanges. «Elle danse de manière si souple et fabuleuse. J’espère vous voir sur une grande plate-forme. Cutie pie », a expliqué un utilisateur. Un deuxième utilisateur a écrit: «C’est une fille incroyable. Mât aahe mulgi tumchi. J’adore sa danse et ses expressions. Pendant ce temps, un autre utilisateur a commenté: «La meilleure danse de tous les temps dans cette chanson, personne ne peut la battre, que Dieu vous bénisse et continuez» et «C’est tellement adorable. Quelle poupée. Sauvez-la du mauvais œil », a écrit un quatrième utilisateur.

L’enfant artiste de quatre ans vient d’Allemagne. Ses films de danse sur la chanson tendance sont relativement différents de la version originale.

Il y a quelques jours, une policière, Eksha Hangma Subba du Sikkim, qui est aussi motarde, mannequin et boxeuse, a suscité un engouement sur les réseaux sociaux. Eksha a recréé avec élégance les pas d’Ayesha lors de la réception de mariage. Dans la vidéo virale, on peut la voir groover sur la chanson dans son uniforme devant un lieu scénique.

