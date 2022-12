Les mouvements de danse du berger sur cette chanson de Bollywood vous impressionneront

Les médias sociaux offrent une plate-forme à chacun pour montrer son talent et son expertise. Maintes et maintes fois, plusieurs vidéos sont à la mode sur les réseaux sociaux en raison de leur contenu authentique et unique. Une de ces vidéos d’un berger dansant sur la chanson titre à succès du film de Bollywood Dulhe Raja est devenue virale. Le clip, partagé par la poignée Instagram appelée Oosm.dance, a suscité une énorme appréciation de la part du public. Ses pas de danse extraordinaires et son style unique l’ont rendu viral en quelques heures seulement. Les utilisateurs des médias sociaux louent sa performance et le couvrent de compliments.

Dans la vidéo, un berger peut être vu dans des vêtements robustes. Le clip, devenu viral, semble avoir été tourné dans la zone désertique. Deux petits garçons ont également été vus dans la vidéo – l’un suivant le berger et faisant des pas avec lui, tandis que l’autre jouant de la flûte et chevauchant un animal. Il semble que les animaux jouent le rôle de danseurs de fond.

Jusqu’à présent, la vidéo a reçu des milliers de vues et amassé des centaines de likes. Le clip prouve que si vous êtes talentueux, rien ne peut vous empêcher d’être apprécié et reconnu.

De nombreux utilisateurs ont loué le style de danse du berger. Un utilisateur a écrit : « Vraiment mon ami, cette vidéo est géniale. Je n’ai aimé la vidéo de personne mais j’ai aimé la vôtre. Vous avez de grands mouvements de danse. Un autre utilisateur a écrit : “Très bien”.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, une fille pakistanaise, Ayesha, a pris d’assaut Instagram. Elle a fait d’énormes progrès avec son style de danse unique.

