Les mouvements de danse de Zola le gorille dans une baignoire au zoo de Dallas font à nouveau sensation

De Koko, célèbre dans la langue des signes, au primate Guy à l’apparence féroce, mais extrêmement doux, les gorilles ont été adorés par les gens du monde entier. Avec l’avènement d’Internet, la popularité de l’animal a reçu un nouvel élan. Les gens sont devenus de plus en plus friands des bouffonneries de ces animaux joyeux, dont les vidéos peuvent être trouvées en ligne assez facilement. Une de ces vieilles vidéos d’un gorille dansant tout en prenant un bain a conquis le cœur des internautes du monde entier. Les gens ne peuvent pas arrêter d’apprécier les visuels !

Dans une vidéo de retour postée par la page Twitter Fascinant, on peut voir un gros gorille groover sur la chanson “Maniac” (vous connaissez celle du film Flashdance) en se baignant dans une grande baignoire bleue. L’animal, identifié comme Zola, un gorille à dos argenté, peut être vu barbotant dans la piscine, se tordant et virevoltant comme il le fait. Les niveaux d’énergie du primate sont à travers le toit !

La « danse » spectaculaire du gorille a rendu Zola virale pour au moins la troisième fois au cours des dernières années. Cette fois-ci, il a gagné plus de 99 000 likes sur Twitter. Nous pensons que ce sont des cotes stellaires à tous points de vue !

Les internautes le pensent aussi.

“Cela pourrait vraiment être l’un de mes tweets préférés de tous les temps”, a écrit un utilisateur.

Un autre a écrit : « Je n’ai jamais vu cette vidéo ! Ça a fait ma journée.”

Zola est devenu viral pour la première fois en 2017 lorsque la même vidéo a fait le tour en ligne, recueillant des éloges pour les mouvements de danse du gros animal. Cette vidéo de “breakdance” a été prise par la superviseure des primates du zoo de Dallas, Ashley Orr, a rapporté The Dallas Morning News. Fournir au gorille une grande piscine bleue pour jouer fait partie des activités “d’enrichissement” pour le primate. La page “ZooTube” du zoo de Dallas mentionnait que “l’enrichissement aide à améliorer l’environnement et la vie des animaux, comme Zola, en leur fournissant une stimulation mentale et physique pour augmenter les comportements naturels. L’enrichissement peut prendre de nombreuses formes, mais pour ce grand singe courageux, il signifie jouer et tourner dans sa piscine bleue préférée !”

Zola était même célèbre pour sa danse en tant que jeune primate lorsqu’il vivait au zoo de Calgary !

