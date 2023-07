Les moustiques testent positifs pour le virus du Nil occidental dans le comté de Lake – Shaw Local

WAUKEGAN – Des lots de moustiques échantillonnés le 27 juin à Bannockburn, Lake Villa et Vernon Hills ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental. Les bassins de moustiques sont les premiers indicateurs confirmés de la présence du virus du Nil occidental dans le comté de Lake en 2023.

« Nous attendons des moustiques chaque été, mais il est important de se rappeler qu’ils peuvent également être porteurs de maladies comme le virus du Nil occidental », a déclaré Mark Pfister, directeur exécutif du département de la santé du comté de Lake et du centre de santé communautaire, dans un communiqué de presse. « En apprenant à » combattre la morsure « , nous pouvons nous protéger, nous et nos familles, contre une maladie potentiellement mortelle. »

Pratiquez les « 4 D de la défense » pour vous protéger, vous et votre famille, des moustiques :

Drain: Vidangez l’eau stagnante des objets autour de votre maison, de votre cour et de votre entreprise.

Vidangez l’eau stagnante des objets autour de votre maison, de votre cour et de votre entreprise. Défendre: À l’extérieur, utilisez un insectifuge contenant du DEET, de la picaridine, de l’huile d’eucalyptus citronné, de la 2-undécanone ou de l’IR3535 et réappliquez selon les instructions de l’étiquette.

À l’extérieur, utilisez un insectifuge contenant du DEET, de la picaridine, de l’huile d’eucalyptus citronné, de la 2-undécanone ou de l’IR3535 et réappliquez selon les instructions de l’étiquette. Aube et au crépuscule: Protégez-vous toute la journée et toute la nuit et portez un insectifuge à l’extérieur pendant ces heures de pointe pour l’activité des moustiques.

Protégez-vous toute la journée et toute la nuit et portez un insectifuge à l’extérieur pendant ces heures de pointe pour l’activité des moustiques. Robe: Portez des manches longues, des pantalons et des chaussures à bout fermé lorsque vous êtes à l’extérieur pour couvrir votre peau.

Les moustiques Culex pipiens, qui sont les principaux porteurs du virus du Nil occidental, sont plus abondants lorsque le temps est chaud. Les résidents peuvent aider à empêcher ces moustiques de se reproduire en éliminant les zones d’eau stagnante de leurs propriétés. Des articles tels que des seaux, des gouttières, des bacs à plantes, des piscines pour enfants et tout autre article retenant de l’eau autour des maisons et des entreprises peuvent devenir des sites de reproduction.

Le programme de surveillance des moustiques du département de la santé du comté de Lake coordonne les résultats du piégeage des moustiques dans tout le comté de Lake. Les moustiques sont testés chaque semaine pour le virus du Nil occidental. Le programme surveille également les rapports d’oiseaux morts (un signe précoce de la présence du virus) et enquête sur les zones d’eau stagnante pour la présence de larves de moustiques, en particulier du moustique Culex.

« Alors que le temps chaud et sec entraîne globalement moins de moustiques, les moustiques Culex qui causent le virus du Nil occidental sont toujours présents », a déclaré Alana Bartolai, coordinatrice du programme de services écologiques au département de la santé du comté de Lake. « Les années avec le plus de cas de virus du Nil occidental ont souvent été des étés chauds et secs. »

En 2022, 81 pools de moustiques ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental.

Depuis 2002, il y a eu 79 cas humains confirmés de virus du Nil occidental dans le comté de Lake, ainsi que quatre décès confirmés.

La plupart des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme de la maladie. Cependant, certains peuvent tomber malades généralement trois à 15 jours après la piqûre d’un moustique infecté. Les symptômes courants comprennent la fièvre, les nausées, les maux de tête et les douleurs musculaires. Chez certaines personnes, une maladie grave, notamment une méningite ou une encéphalite, voire la mort, peut survenir. Les personnes de plus de 50 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de contracter une maladie grave causée par le virus du Nil occidental.

Trouvez plus de conseils de prévention et d’informations sur le virus du Nil occidental à www.FightTheBiteNow.com. Les résidents peuvent appeler la ligne d’assistance téléphonique du Département de la santé du Nil occidental pour signaler les zones d’eau stagnante, signaler les emplacements des oiseaux morts et obtenir plus d’informations sur les signes et les symptômes du virus du Nil occidental. Le numéro de la hotline West Nile est le 847-377-8300.