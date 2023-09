Les moustiques, redoutés pour la propagation de la dengue, sont désormais élevés pour lutter contre la maladie

Pendant des décennies, prévenir la dengue au Honduras a consisté à apprendre aux gens à craindre les moustiques et à éviter leurs piqûres. Aujourd’hui, les Honduriens sont sensibilisés à un moyen potentiellement plus efficace de contrôler la maladie – et cela va à l’encontre de tout ce qu’ils ont appris.

Ce qui explique pourquoi une douzaine de personnes ont applaudi le mois dernier alors qu’Hector Enriquez, un habitant de Tegucigalpa, tenait un bocal en verre rempli de moustiques au-dessus de sa tête, puis libérait les insectes bourdonnants dans les airs. Enriquez, un maçon de 52 ans, s’était porté volontaire pour aider à faire connaître un plan visant à supprimer la dengue en relâchant des millions de moustiques spéciaux dans la capitale hondurienne.

Les moustiques qu’Enriquez a lâchés dans son quartier d’El Manchen – une zone en proie à la dengue – ont été élevés par des scientifiques pour transporter une bactérie appelée Wolbachia qui interrompt la transmission de la maladie. Lorsque ces moustiques se reproduisent, ils transmettent la bactérie à leur progéniture, réduisant ainsi les futures épidémies.

Cette stratégie émergente de lutte contre la dengue a été lancée au cours de la dernière décennie par le Programme mondial contre les moustiques, une organisation à but non lucratif, et elle est testée dans plus d’une douzaine de pays. Alors que plus de la moitié de la population mondiale risque de contracter la dengue, l’Organisation mondiale de la santé suit de près les lâchers de moustiques au Honduras et ailleurs, et elle est prête à promouvoir cette stratégie à l’échelle mondiale.

Au Honduras, où l’on sait que 10 000 personnes sont atteintes de la dengue chaque année, Médecins sans frontières s’associe au programme antimoustiques au cours des six prochains mois pour relâcher près de 9 millions de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia.

« Il y a un besoin désespéré de nouvelles approches », a déclaré Scott O’Neill, fondateur du programme anti-moustiques.

Les scientifiques ont fait de grands progrès au cours des dernières décennies pour réduire la menace des maladies infectieuses. Mais la dengue est l’exception : son taux d’infection ne cesse d’augmenter.

Les modèles estiment qu’environ 400 millions de personnes dans quelque 130 pays sont infectées chaque année par la dengue. Les taux de mortalité dus à la dengue sont faibles – on estime que 40 000 personnes en meurent chaque année – mais les épidémies peuvent submerger les systèmes de santé et contraindre de nombreuses personnes à s’absenter du travail ou de l’école.

« Lorsque vous contractez un cas de dengue, cela ressemble souvent au pire cas de grippe que vous puissiez imaginer », a déclaré Conor McMeniman, chercheur sur les moustiques à l’Université Johns Hopkins.

Les méthodes traditionnelles de prévention des maladies transmises par les moustiques ne sont pas aussi efficaces contre la dengue.

Les moustiques Aedes aegypti, qui propagent le plus souvent la dengue, sont résistants aux insecticides, qui ont des résultats éphémères, même dans le meilleur des cas. Et comme le virus de la dengue se présente sous quatre formes différentes, il est plus difficile de le contrôler par la vaccination.

Les moustiques Aedes aegypti sont également un ennemi redoutable car ils sont plus actifs pendant la journée – c’est-à-dire c’est à ce moment-là qu’ils piquent – ​​et les moustiquaires ne sont donc pas d’une grande aide contre eux. Étant donné que ces moustiques prospèrent dans les environnements chauds et humides, ainsi que dans les villes denses, le changement climatique et l’urbanisation devraient rendre la lutte contre la dengue encore plus difficile.

La bactérie Wolbachia existe naturellement chez environ 60 % des espèces d’insectes, mais pas chez le moustique Aedes aegypti.

« Nous avons travaillé pendant des années sur ce sujet », a déclaré O’Neill, 61 ans, qui, avec l’aide de ses étudiants australiens, a finalement découvert comment transférer les bactéries des mouches des fruits dans les embryons de moustiques Aedes aegypti en utilisant des aiguilles microscopiques en verre.

Puisque les moustiques femelles transmettent Wolbachia à leur progéniture, elles finiront par « remplacer » une population locale de moustiques par une population porteuse de la bactérie bloquant le virus.

Depuis 2011, le Programme mondial contre les moustiques a mené des essais sur 11 millions de personnes dans 14 pays, dont le Brésil, le Mexique, la Colombie, les Fidji et le Vietnam.

Les résultats sont prometteurs. En 2019, un essai sur le terrain à grande échelle en Indonésie a montré une baisse de 76 % des cas de dengue signalés après la libération de moustiques infectés par Wolbachia.

Des questions subsistent néanmoins quant à savoir si la stratégie de remplacement sera efficace – et rentable – à l’échelle mondiale. L’essai de Tegucigalpa, d’une durée de trois ans, coûtera 900 000 dollars, soit environ 10 dollars par personne que Médecins sans frontières espère protéger.

Les scientifiques ne savent pas encore exactement comment Wolbachia bloque réellement la transmission virale. Et il n’est pas clair si la bactérie fonctionnera aussi bien contre toutes les souches du virus, ou si certaines souches pourraient devenir résistantes avec le temps, a déclaré Bobby Reiner, chercheur sur les moustiques à l’Université de Washington.

De nombreux moustiques infectés par Wolbachia dans le monde ont éclos dans un entrepôt à Medellín, en Colombie, où le Programme mondial contre les moustiques gère une usine qui en élève 30 millions par semaine.

L’usine importe des œufs de moustiques séchés de différentes parties du monde pour garantir que les moustiques spécialement élevés qu’elle relâchera auront des qualités similaires à celles des populations locales, notamment une résistance aux insecticides, a déclaré Edgard Boquín, l’un des chefs de projet au Honduras travaillant pour Médecins sans frontières.

Les œufs séchés sont placés dans de l’eau avec de la nourriture en poudre. Une fois éclos, ils sont autorisés à se reproduire avec la « colonie mère » – une lignée qui porte Wolbachia et composée de plus de femelles que de mâles.

Une fois que les travailleurs confirment que les nouveaux moustiques sont porteurs de Wolbachia, leurs œufs sont séchés et placés dans des capsules en forme de pilules pour être envoyés vers les sites de lâcher.

L’équipe de Médecins sans frontières au Honduras a récemment fait du porte-à-porte dans un quartier vallonné de Tegucigalpa pour solliciter l’aide des habitants afin d’incuber les œufs de moustiques élevés dans l’usine de Medellin.

Dans une demi-douzaine de maisons, ils ont reçu l’autorisation de suspendre aux branches d’arbres des bocaux en verre contenant de l’eau et une capsule remplie d’œufs de moustique. Après environ 10 jours, les moustiques éclosent et s’envolent.

Le même jour, une douzaine de jeunes travailleurs de Médecins sans frontières se sont déployés dans le nord de Tegucigalpa sur des motos transportant des pots de moustiques déjà éclos qui combattent la dengue et, sur des sites désignés, en ont relâché des milliers dans la brise.

Lourdes Betancourt, 63 ans, bénévole de l’équipe de Médecins sans frontières, encourage ses voisins à laisser pousser les « bons moustiques » dans leur cour.

« Ils vont vous mordre, mais vous n’attraperez pas la dengue », a-t-elle déclaré.